Essaouira prépare son bac

Consciente de l’intérêt de l’orientation des bacheliers après le bac, la municipalité d’Essaouira a initié une campagne de sensibilisation dans le cadre de la caravane d’orientation organisée cette année par l’Association des jeunes sous le thème “Une orientation ciblée pour un avenir prometteur”.

Pour ce faire, un guide listant noms et adresses des facultés et des instituts supérieurs au Maroc a été édité en 10 mille exemplaires et distribué gratuitement aux futurs bacheliers.

Par ailleurs, des rencontres de sensibilisation et de soutien psychologique ont été organisées en vue de mieux préparer les candidats aux examens du bac.

Sous le thème “La ville d’Essaouira se prépare aux examens du bac”, une rencontre ouverte a ciblé les lycéens ainsi que leurs parents et tuteurs. Le consul honoraire de l’Ukraine a saisi l’occasion pour informer les futurs bacheliers sur les opportunités d’une formation supérieure dans son pays.