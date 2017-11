Eric Cantona mis en examen

Eric Cantona s’est récemment présenté au palais de justice de Paris. Il a été mis en examen pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de Didier Deschamps en 2016. L’affaire remonte à presque deux ans. Eric Cantona, interviewé par The Guardian en mai 2016, lançait les hostilités en soupçonnant ouvertement Didier Deschamps, entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France de football, de racisme. Ne comprenant pas le choix de l’ex-champion du monde d’écarter «deux des meilleurs joueurs français» de l’Euro 2016, Eric Cantona s’était laissé aller à des propos plutôt limites: «Didier Deschamps, il a un nom très français […] Personne dans sa famille n’est mélangé avec quelqu’un, vous savez. Comme les Mormons en Amérique […] Benzema et Ben Arfa [les deux joueurs non retenus pour la compétition, ndlr] ont des origines nord-africaines. Donc le débat est ouvert». Dans la foulée, Didier Deschamps subissait les conséquences du discours d’Eric Cantona et retrouvait sa maison taguée du mot «raciste» sur ses murs. Des faits inacceptables pour l’entraîneur qui décidait de porter plainte pour diffamation. Selon des informations obtenues par Europe 1, Eric Cantona s’est présenté au palais de justice de Paris après convocation pour être mis en examen. Et le Marseillais de 51 ans a de fortes chances d’y revenir pour un procès qui, en règle générale, est quasi-récurrent dans les cas de diffamation.