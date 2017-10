Eric Bailly forfait contre le Onze national

Le défenseur central Eric Bailly (Manchester United) est suspendu pour le match des qualifications au Mondial-2018 contre le Maroc le 11 novembre à Abidjan, en raison d'un cumul d'avertissements, a indiqué jeudi la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Eric Bailly a écopé d'un carton jaune face au Mali (0-0) le 6 octobre à Bamako lors de la 5e journée des qualifications. Il avait déjà été averti contre le Gabon à Libreville le 2 septembre pour la 3e journée (victoire 3-0 de la Côte d'Ivoire).

La Côte d'Ivoire sera ainsi privée du pilier de sa défense contre le Maroc dans un match décisif avec comme enjeu la première place qualificative pour le Mondial.

Dans le groupe C, avant l'ultime journée, le Maroc, est leader avec 9 points, suivi de la Côte d'Ivoire 8 pts. Le Gabon 5 pts et le Mali 3 pts sont hors course.