Equipes nationales, mi-figue, mi-raisin

Si les équipes nationales des catégories des jeunes, des locaux ou encore des Olympiques n’ont fait qu’essuyer des revers, les sélections A et l’EN de futsal ont pu, fort heureusement, s’en tirer à bon compte.

L’équipe nationale de futsal a réussi à décrocher an Afrique du Sud le titre continental après avoir surclassé en finale son homologue égyptienne, triple championne de l’épreuve. Sur le plan africain, la sélection marocaine a dominé par sa classe ses adversaires mais elle a buté sur de sacrés morceaux au cours du Mondial colombien où elle avait montré ses limites.

Le bilan est également positif pour la sélection première qui s’est qualifiée pour la CAN 2017. Les éliminatoires ont été entamées par Badou Zaki et bouclées par le technicien français, Hervé Renard. Lors de la 16ème participation du football national aux phases finales de la Coupe d’Afrique, le public marocain nourrit l’espoir de voir les partenaires du capitaine Mehdi Benatia aller le plus loin possible même si Hervé Renard a tenu à préciser que l’objectif premier reste une qualification au tour des quarts de finale.