Epreuve espérantiste pour le FUS

Le FUS affrontera, aujourd’hui à partir de 19 heures au stade Borj Al Arab à Alexandrie, l’Espérance de Tunis, et ce pour le compte de la demi-finale du Championnat arabe des clubs champions qui se déroule en Egypte.

Lors de la phase de poules, le FUS avait terminé en pole position après deux matches nuls devant les formations égyptienne du Zamalek (2-2) et libanaise d’Al Ahd (1-1), et une large victoire aux dépens de l’équipe saoudienne d’Al Nasr par 4 à 0.

Face à l’Espérance, présente à ce Championnat avec son équipe première, ce sera une autre paire de manches et sur le papier, ce sont les Tunisois qui partent avec les faveurs des pronostics. Considérés comme outsiders, les Fussistes ne manqueront certainement pas de jouer à fond leurs chances, d’autant que cette partie devra constituer un avant-goût de ce que sera leur prochaine sortie, mi-septembre prochain, contre le CS.Sfax pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la CAF.

A noter que la première demi-finale de ce tournoi, dont le vainqueur empochera la coquette somme de 2,5 millions de dollars, devait opposer hier les Jordaniens d’Al Fayçali aux Egyptiens d’Al Ahly. Deux clubs qui avaient évolué dans le même groupe et qui s’affrontent de nouveau au dernier carré, du jamais-vu.