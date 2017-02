Epreuve danoise pour l’équipe du Maroc de Coupe Davis

La sélection marocaine de tennis devait affronter hier, à Aarhus (deuxième ville du Danemark et capitale de la culture européenne 2017), son homologue danoise pour le compte du premier tour de la Coupe Davis (Groupe II de la zone Europe-Afrique).

"Le moral des joueurs est au beau fixe. Nous nous sommes préparés comme il faut et nous allons jouer pour la victoire", a déclaré à la MAP le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT), Mohamed Zouhair.

"C’est un honneur pour la sélection marocaine de disputer une pareille épreuve qui, du reste, constitue un duel pour le maintien dans la compétition, en attendant les résultats des autres groupes", a-t-il précisé.

Le premier match de cette rencontre, qui se déroule du 3 au 5 février, devait mettre aux prises vendredi Amine Ahouda (2ème au classement marocain) et Frederik Nielsen, alors que Reda El Amrani devait affronter Soren Hess Olesen.

Les deux équipes croiseront le fer en doubles, demain samedi, avec Reda EL Amrani et Yassine Idmbarek, du côté marocain, et Frederik Nielsen et Thomas Kromann, côté danois.

La journée du dimanche sera ponctuée par des dialogues en singles opposant Reda El Amrani à Frederik Nielsen et Amine Ahouda à Soren Hess Olesen.

Le Maroc, qui a commencé à disputer la Coupe Davis en 1961, avait déjà affronté les Danois à deux reprises en 1991 (victoire 4-1 du Danemark) et en 2007, (5-0 victoire du Maroc).

En cas de qualification au 2ème et avant dernier tour, le Maroc jouera face au vainqueur du duel opposant la Lettonie à la Norvège.

La sélection marocaine de tennis a accédé au groupe II de la zone Europe-Afrique de la Coupe Davis après sa victoire face au Bénin par 2 à 0, en match de barrage.

Coachés par Mehdi Tahiri, les Marocains ont disputé ce match barrage en terminant leader de la poule A, suite à quatre victoires sur le Mozambique (3-0), la Namibie (3-0), le Nigeria (2-1) et le Cameroun (3-0).