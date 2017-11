Entrevue entre Habib El Malki et le vice-président de l’Assemblée nationale du Togo

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, jeudi dernier à Rabat, avec le vice-président de l’Assemblée nationale du Togo, Baritse Dametoti, qui avait participé, les 21 et 22 courant au Parlement marocain, à la réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, relevant de l’Association parlementaire de la francophonie (APF).

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de débattre des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Togo notamment dans le domaine parlementaire. Elles ont appelé, à ce propos, à la mise en œuvre du groupe d’amitié parlementaire maroco-togolais qui devrait tenir sa première réunion courant 2018.

Par ailleurs, Habib El Malki a fait savoir qu’il assurera son plein soutien pour faire réussir les travaux de la réunion de l’APF qu’abritera le Togo en mars 2018.

Dans ce cadre, une réunion tripartite aura lieu au siège du Parlement à partir de l’année prochaine entre le président de la Chambre des représentants marocain et les premier et deuxième vice-présidents de l’APF, et ce pour arrêter l’ordre du jour de la réunion des présidents de l’APF.

Lors de cette entrevue, Habib El Malki a indiqué que la consolidation de la coopération entre les Parlements africains s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Royaume du Maroc relative à la coopération Sud-Sud, tout en soulignant le développement positif que connaît le continent sur différents niveaux.