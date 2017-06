Entretiens maroco-japonais à Rabat Habib El Malki reçoit l’ambassadeur nippon

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec l'ambassadeur du Japon au Maroc, Hanatani Takuji, de la coopération parlementaire entre les deux pays et des moyens de la renforcer davantage.

Lors de cette entrevue, il a salué les liens d’amitié historiques solides unissant les deux peuples, mettant en avant le respect et l’estime dont jouit le Japon auprès du peuple marocain.

Il s'est, également, félicité de l’ouverture du Japon sur l’Afrique et de sa contribution pour son développement, rappelant la stratégie adoptée par le Royaume sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, qui vise à consolider la coopération Sud-Sud en général et africaine en particulier.

Habib El Malki a appelé à cette occasion à instaurer des partenariats maroco-japonais dédiés à l’investissement et la réalisation des projets de développement en Afrique.

Sur le plan parlementaire, le président de la Chambre des représentants a annoncé la formation d’un groupe d’amitié parlementaire maroco-japonais, soulignant la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, notamment entre les institutions législatives des deux pays.

De son côté, l'ambassadeur du Japon au Maroc a salué les relations de fraternité unissant les deux pays, réaffirmant la volonté de son pays de consolider ces liens dans les différents domaines.

Hanatani Takuji a relevé que le Maroc joue un rôle primordial dans le développement du continent africain, soulignant l’importance d'instaurer des partenariats tripartites Japon-Maroc-Afrique.

Il a également fait part de son admiration quant au développement économique que connaît le Royaume, notant que de par son ouverture et la multiplication de ses partenaires, le Maroc est considéré comme une porte économique et commerciale vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Il a aussi noté que le Maroc et le Japon partagent les mêmes valeurs de tolérance, de paix et de respect d’autrui.