Entretiens maroco-ivoiriens à Rabat : Habib El Malki reçoit le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, Charles Koffi Diby.

Lors de cette entrevue, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Rabat, M. El Malki a salué les relations solides unissant le Maroc et la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, basées sur une vision commune et une volonté de consolider les relations Sud-Sud et d'engager les actions à même de servir les intérêts des deux pays amis.

Habib El Malki a loué la convergence des points de vue des deux pays sur les différentes questions régionales et internationales, mettant en exergue le soutien de la Côte d'Ivoire au retour du Maroc à l'Union africaine (UA).

Il a, ainsi, mis en avant le rôle important du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Maroc, chargé d'élaborer des études et de présenter des consultations autour des questions majeures et d'actualité, afin d'aider le gouvernement et le Parlement à prendre les décisions adéquates.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des représentants a évoqué une série d'études élaborées par le CESE à la demande de l'institution législative, soulignant la complémentarité entre les institutions législatives, exécutives et consultatives dans le système constitutionnel marocain.

De son côté, Charles Koffi Diby a exprimé l'admiration du peuple ivoirien à l'égard de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que les deux pays sont liés par des relations d'amitié, concrétisées par le soutien que le Maroc a toujours apporté à son pays.