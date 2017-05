Entretiens maroco-espagnols sur la régionalisation et la décentralisation

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec les maires de différentes villes espagnoles, axés sur la coopération bilatérale en matière de régionalisation et de décentralisation administrative.

Au cours de cette rencontre, il a briefé la délégation espagnole sur l'expérience marocaine en matière de régionalisation avancée et de décentralisation, un processus que le Maroc a engagé en vue d'optimiser l'efficacité de l'administration décentralisée et de mettre en place des politiques publiques intégrées et coordonnées, mises au point conformément aux besoins ressentis aux niveaux régional, provincial et local, indique un communiqué du ministère délégué.

Selon la même source, cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens entre les deux pays, a été l'occasion, pour les deux parties, de mettre en exergue les relations distinguées liant le Maroc et l'Espagne et qui ne cessent de se renforcer au fil des années.