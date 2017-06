Entretiens fructueux entre Habib El Malki et Youssef Chahed

Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a affirmé que le Maroc et la Tunisie partagent des défis communs et ont une vision unioniste de l’espace maghrébin, soulignant la profondeur des relations unissant les peuples des deux pays.

Au cours des entretiens qu’il a eus lundi à Rabat avec le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, M. Youssef Chahed a indiqué que la dernière visite de S.M le Roi Mohammed VI en Tunisie a été bel et bien une visite «historique» et a eu un grand écho auprès du peuple tunisien.

Le chef du gouvernement tunisien a passé en revue les accords signés entre les deux pays à l’occasion de la tenue de la haute commission mixte maroco-tunisienne ce lundi, évoquant les moyens de renforcer la coopération et les échanges commercial, industriel, touristique et technique entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence des ambassadeurs des deux pays, M. Chahed a souligné l’importance de l’échange d’expertise et des expériences, mettant en avant l’expérience marocaine d’encadrement du champ religieux pour faire face au repli sur soi et à l’extrémisme.

Pour sa part, Habib El Malki a mis en exergue les liens d'amitié et de fraternité liant les deux pays et peuples, affirmant que le Maroc et la Tunisie se partagent les mêmes valeurs démocratiques, sont liés par l’histoire commune et disposent des mêmes orientations et de la même vision stratégique concernant l’avenir de la région.

Il a souligné l’importance de concrétiser l’intégration maghrébine, un rêve qui animait les peuples de la région depuis l’époque de la lutte pour l'indépendance, rappelant que le manque d’intégration entre les pays du Maghreb coûte 2 points de PIB.

Le contexte de la mondialisation implique pour tous les pays le regroupement et l’action commune, afin de faire face aux défis actuels, a-t-il souligné.

Sur le plan parlementaire, le président de la Chambre des représentants a fait part de sa volonté de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les institutions législatives des deux pays, appelant à l’organisation, cette année, d’un Forum parlementaire maroco-tunisien, consacré à l’examen des moyens de consolider les relations bilatérales et des thématiques et questions d’intérêt commun.

Le président de la Chambre des représentants a eu, le même jour à Rabat, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, George Rebelo Pinto Chikoti, consacrés aux moyens de renforcer la coopération entre les institutions législatives dans les deux pays.

Lors de cette entrevue, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République d'Angola à Rabat, Benigno de Oliveira Vieira Lopes, il a salué les relations historiques profondes entre les deux pays et peuples amis, rappelant les efforts déployés par le Maroc en vue de soutenir l'indépendance de l'Angola.

Habib El Malki a, également, informé le responsable angolais de la mise en place du groupe d'amitié parlementaire du côté marocain, soulignant que les relations bilatérales entre le Maroc et l'Angola, qui connaissent un développement concret, sont basées sur le respect de la souveraineté de l'Angola et la défense de son intégrité territoriale.

Il a également salué les positions positives de la diplomatie angolaise et son grand rôle dans le maintien de la paix et la stabilité dans la régions des grands lacs, émettant l'espoir que ce pays puisse réaliser ses ambitions de progrès et de prospérité.

Pour sa part, M. George Rebelo Pinto Chikoti a souligné que cette visite vise à renforcer et consolider la coopération avec le Maroc, saluant le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, dont le Royaume est l'un des fondateurs.

Il a également salué la politique du Maroc pour le développement et le progrès du continent africain, à travers les investissements et les grands projets lancés au cours des dernières années.