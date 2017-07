Entretiens fructeux de Abdelkrim Benatiq à Berlin

En marge des travaux du Forum global sur la migration et le développement coprésidé par le Maroc et l’Allemagne tenu les 28-29 et 30 juin à Berlin, Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de Guinée Equatoriale, Agapito Mba Moku.

Abdelkrim Benatiq a eu également une rencontre avec le ministre libanais des Affaires sociales, Pierre Abou Assi, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la coopération bilatérale et les moyens à même de renforcer et de développer les investissements entre les deux pays.

C’était aussi l’occasion pour le ministre marocain de s’entretenir avec respectivement William Lacy Swing, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, Guy Ryder, directeur général de l’Organisation internationale du travail ainsi qu’avec Louise Arbour, représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la migration internationale.