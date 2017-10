Entretiens entre Rkia Derham et Maria Luisa Poncela

Rkia Derham, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, a reçu, hier au siège de son département à Rabat, Maria Luisa Poncela, Secrétaire d’Etat espagnole au Commerce.

L’entretien a porté sur les relations bilatérales et les moyens à même de permettre de développer les échanges commerciaux et le partenariat sur une base mutuellement avantageuse.

A près avoir salué l’excellence des relations qui lient le Maroc et l’Espagne, Rkia Derham a rappelé que les réformes socioéconomiques menées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi permettent au Maroc de disposer de divers atouts et de devenir une véritable plateforme de production, d’investissement et d’exportation diposant d’un fort potentiel de production et de commercialisation

Elle a également souligné l’importance de créer des synergies aussi bien entre les opérateurs privés qu’entre les pouvoirs publics des deux pays, notamment pour rechercher et concrétiser les opportunités de partenariat bilatéral et multilatéral.

De son côté, Maria Luisa Poncela a précisé que la situation économique en Espagne s’est améliorée grâce aux réformes entreprises dans plusieurs domaines tels que le secteur bancaire, les services financiers et le marché du travail.

Elle a, par ailleurs, rappelé que l’Espagne occupe le rang de premier partenaire commercial du Maroc et souligné que sa visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de son pays d’approfondir sa coopération économique avec le Royaume, notamment dans le secteur de gestion de l’eau, des énergies renouvelables, des infrastructures et de la digitalisation..

Il est à rappeler que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne ont enregistré en 2016 une croissance de 16,8% en se chiffrant à 116,5 milliards de DH contre 99,7 milliards de DH durant l’année 2015.