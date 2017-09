Entame tonitruante de l’IRT face à la RSB

Le prélude de la première journée de ce bon vieux championnat joué vendredi et samedi a apporté son petit lot de surprises avec deux victoires chez les autres plus ou moins inattendues. La première, celle de l’IRT devant la RSB à … Oujda, interloque plus par son score (3-0) annonciateur d’une crise en perspective que par autre chose, tandis que la défaite du RAC (2-1) qui étrennait ses nouveaux habits de grand de chez les grands au Complexe Mohammed V à Casablanca n’enlève rien au mérite du KACM qui fait savoir par cette entame positive qu’il n’est nullement question de galérer cette saison au contraire de son vis-à-vis du jour. Le Racing avait pourtant su répondre au premier but du doublé de Khalid Sekkat en égalisant par Soufiane Harisse mais c’était sans compter sur la hargne d’un vieux briscard.

Au Stade d’Honneur d’Oujda donc, sur une pelouse décidément bien ingrate pour l’un des deux SDF de service de ce début de saison, la RSB, c’est logiquement, sans ambiguïté et d’une bouchée, une seule, que les hommes de Badou Zaki ont dévoré à plein crampon du ‘’Calamenti’’ de chez Rachid Taoussi. Le cauchemar berkani a débuté en début de rencontre sur un but contre son camp d’El Arbi Naji avant que le feu follet Mehdi Naghmi, d'un doublé en seconde mi-temps n’y mette du sien pour corser l’addition. Tanger annonce la couleur et Berkane a tout intérêt à immédiatement rectifier le tir.

A Rabat, le RCOZ en faisant pleinement dans la résistance a joué au rabat-joie en tenant en échec à blanc l’ASFAR. Aziz Amri, en cherchant l’erreur, n’a pas trouvé plus malin que d’en incriminer l’état de la pelouse et plus particulièrement en sa surface de réparation que le technicien militaire a estimé plus propice à jouer (à la défensive) pour les hommes de Mohamed Bekkari qu’à son équipe. On se demande alors, comme a fait la sélection marocaine pour en planter six aux Maliens une semaine auparavant. En restant au chapitre des nuls vierges, saluons celui des Zaïanis du CAK dont la défense prudente a endormi l’attaque du DHJ en terre doukkalie. A Al-Hoceima, c’est un nul aussi mais pas sans but qui a sanctionné la confrontation berbéro-berbère entre le CRA et le HUSA, les Rifains répondant au but du Soussi Youssef El Gnaoui par Mohamed Essaidi dans une rencontre où tout s’est joué en première mi-temps.

Huit buts pour deux victoires et trois nuls dont deux vierges en cinq rencontres, il y a comme qui dirait que le gros des troupes est appelé à soigner le côté offensif de la chose au contraire de Botola 2 qui d’entrée de jeu a été plus prolifique, douze buts pour cinq victoires et un seul nul, blanc de surcroît (JSBG-WAF) en six rencontres. La première journée en cette catégorie nous a fait miroiter les prétentions de quelques sérieux prétendants à l’image du MAS vainqueur au minimum à Fès du choc de la journée face à l’IZK, du RBM auteur du même score face aux Cherradis de l’USK, du KAC qui dans son Municipal n’a pas raté l’occasion de recevoir très positivement un rival, la JSKT en l’occurrence et du CAYB qui pour le rachat d’une déconvenue en Coupe n’a pas fait dans la dentelle en se permettant l’ASS (4-2).





Vendredi

RAC-KACM 1-2

ASFAR-RCOZ 0-0

Samedi

RSB-IRT 0-3

DHJ-CAK 0-0

CRA-HUSA 1-1

Botola D2

Samedi

RBM-USK 1-0

MAS-IZK 1-0

JSBG-WAF 0-0

KAC-JSKT 1-0

JSM-RB 1-2

CAYB-ASS 4-2