Enquête sur les causes du décès de deux nouveau-nés à Machraa Belksiri

Le ministère de la Santé s'est engagé à jeter toute la lumière sur les développements du dossier des nouveau-nés du centre de santé urbain de Machraa Belsciri, dont deux sont décédés, alors que l’état de santé d’un troisième s’est dégradé. Il est prêt à prendre les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, si l’enquête engagée fait état de manquement ou de négligence.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a affirmé que l’état de santé des trois bébés était normal à leur naissance, qu’ils ont reçu les soins nécessaires avant d’être remis à leurs mamans pour l'allaitement maternel et qu’ils ne présentaient aucun symptôme jusqu’au soir du mercredi dernier.

Toutefois, leur état de santé s’est dégradé soudainement et concomitamment, pour des raisons toujours inconnues, ce qui a conduit au décès de deux d’entre eux, malgré les premiers secours, tandis qu’un troisième reçoit des soins au centre hospitalier universitaire Ibn Sina à Rabat, précise le ministère.

Une commission centrale a été dépêchée d’urgence pour enquêter sur les tenants et les aboutissants de cet accident douloureux, fait-on savoir, notant qu’il en ressort que trois femmes ont été admises à la maison d’accouchement du centre de santé urbain de Machraa Belksiri, mardi dernier, qu’elles ont été soumises aux examens et contrôles jusqu’à ce qu’elles donnent naissance à leurs bébés d’une manière normale, même si l’une d’entre elles s’est présentée à un stade avancé d’accouchement.

Les trois nouveau-nés et leurs mamans étaient installés dans la même chambre, relève le communiqué, ajoutant que les mères ont pris ensemble un repas apporté par leurs familles et que deux d’entre elles ont utilisé le même parfum.

Le parquet a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du décès, alors que les services de la police judiciaire ont procédé à la collecte d’échantillons des produits consommés par les mamans, note-t-on, ajoutant que le ministère de la Santé a prélevé des échantillons du lait, du sang et de l’urine des mamans pour effectuer une analyse toxicologique à l’Institut national de la santé à Rabat.