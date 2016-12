Enfin, une victoire pour le Wydad

Après cinq nuls d’affilée, le WAC a pu, enfin, renouer avec le succès, samedi au terrain Moulay El Hassan de Rabat aux dépens du FUS (2-1), et ce pour le compte de la 14ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Une victoire à l’arrachée pour les Rouges et qui tombe d’ailleurs à pic en vue de calmer certaines voix qui se sont élevées ces derniers temps réclamant le limogeage du technicien français Sébastien Desabre.

Ce fut une partie qui a tenu toutes ses promesses avec une formation rbatie qui aurait pu faire la différence dès la première mi-temps si ses attaquants n’avaient pas buté sur un gardien wydadi, Benachour, des grands jours.

Le WAC s’est ressaisi de la plus belle manière au cours du second half, trouvant la faille en deux temps par le buteur du championnat Xilliam Jebbor à l’heure de jeu et par le réserviste Mehdi Karnass, sur un coup de pied arrêté à la 66ème minute.

Les coéquipiers de Nahiri ont beau manœuvrer mais l’arrière garde wydadie a tenu bon, se dépensant à fond dans l’espoir de préserver ce résultat devant faire beaucoup de bien à toutes les composantes de l’équipe à l’approche de l’AG du club prévue le 6 janvier prochain. Les Fussistes, poussés par leurs supporteurs sont parvenus à réduire le score à quatre minutes de la fin du temps réglementaire par l’intermédiaire d’Abdeslam Benjelloun, véritable poison pour la défense des Rouges qui a vu deux de ses cadres quitter la partie avant terme pour blessure : Noussir et Kordi.

Cette victoire a permis au Wydad de retrouver provisoirement la pole position (30 pts), en attendant le résultat du match entre la JSKT et le DHJ. Pour le FUS, c’est une défaite qui confirme que le club champion du Maroc peine jusqu’ici à trouver la bonne cadence, occupant pour le moment le ventre mou du classement en étant 11ème avec 16 unités dans l’escarcelle.

Après le 3 à 0 infligé au Kawkab, le CAK a fait encore mieux cette fois-ci, s’offrant le KAC, cancre du service par excellence, sur la marque de 4 à 0. Les buts khénifris sont à mettre à l’actif d’El Hardoumi (42è et 89è) et El Gourch (51è et 77è) ; une victoire qui ne souffre d’aucune contestation, propulsant les Khénifris au 9ème rang (19 pts), tandis que ça se complique de plus belle pour les Kénitris qui ferment la marche avec 9 points seulement.

Le 3ème match disputé samedi a tourné à l’avantage de la RSB qui s’était imposée en déplacement au détriment du HUSA. Les Berkanis, décidés à ne pas se faire distancer par les abonnés du haut du tableau (5ème avec 22 pts), ont tiré pleinement profit de leur virée soussie, scorant par l’entremise de Badr Kachani (37è) et Mohamed Aziz (61è), alors que Jalal Daoudi, co-buteur du championnat avec Jebbor (10 buts) a inscrit l’unique réalisation des locaux à la 79ème minute sur penalty.

Le bal de la 14ème manche, avant-dernière de la phase aller, a été ouvert vendredi par le choc Raja-AS FAR qui s’était soldé sur une issue de parité. Les Rajaouis qui se voyaient vainqueurs après avoir scoré par Mbingui Samson (61è) n’ont pu stopper la fougue des Militaires qui ont égalisé aux extra-times par Brahim Bazghoudi.

A noter que cette journée devait se poursuivre hier par la programmation de quatre rencontres, à savoir JSKT-DHJ, IRT-CRA, KACM-OCK et OCS-MAT.