Enfin, une victoire du Onze national en Coupe d’Afrique

Claude Le Roy

(Sélectionneur du Togo)

‘’Nous avons perdu de la belle manière, sur deux balles arrêtées. Nous avons développé un bon jeu par moment, et nous avons réussi à inscrire le premier but. Malheureusement, on s’est recroquevillé en défense pour se mettre à l’abri mais on a fini par perdre. Ce n’était pas une journée pour rien mais presque. Nous allons continuer à faire notre jeu. Le prochain match sera très difficile contre la RDC qui n’aura besoin que d’un match nul pour se qualifier, tout comme le Maroc. Nous avons des qualités et des atouts à faire valoir et nous allons défendre nos chances jusqu’au bout’’.



Mehdi Benatia

(Capitaine de la sélection marocaine)

‘’C’est une victoire que nous dédions à nos supporters et à tout le public marocain. Nous nous battons pour le pays dans des conditions qui ne sont pas faciles mais on a du cœur et on a l’envie de faire de bonnes choses. Ce n’est pas fini et il va falloir maintenant gagner contre la Côte d’Ivoire pour assurer la qualification au tour suivant’’.



Ghanem Saïss

(Auteur du 2ème but du Maroc)

‘’C’était très difficile pour moi vu que le lendemain de la défaite contre la RDC, j’ai appris la mauvaise nouvelle du décès de mon grand-père. J’ai eu le soutien de toute l’équipe et j’ai pris la décision de rester avec le groupe. Je dédie mon but à mon défunt grand-père et à tous mes proches’’.



Mounir Oubadi

(Milieu de terrain marocain)

‘’C’était une victoire méritée. Après le premier match, nous étions tous déçus mais nous avons bien réagi ce soir. Le prochain match contre la Côte d’Ivoire sera une finale et il va falloir sortir un grand match pour nous qualifier. Tout se passe bien jusqu’à présent et j’espère que ça va continuer’’.



Serey Dié

(Capitaine de la Côte d'Ivoire, homme du match)

"Je pense qu'on a pris des buts faciles. On doit être plus concentrés. On avait le match en main. Dommage qu'on se soit réveillés aussi tard. Cela va nous servir de leçon lors du dernier match, (match décisif contre le Maroc). Tous les matches sont difficiles. Toutes les équipes qui jouent contre nous jouent leur vie. C'est clair qu'on a fait deux matches nuls, on a notre destin en main. On doit bien récupérer, retourner au boulot. On verra contre le Maroc."



Michel Dussuyer

(Sélectionneur de la Côte d'Ivoire)

"Bien sûr qu'on aurait souhaité gagner. La RDC nous a posé beaucoup de problèmes. On a souffert dans l'impact physique. On n'est pas attentif, pas assez présents sur les deux buts. Ce résultat on le prend. On garde notre destin entre nos mains, c'est ça qui est important. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Ce que je retiens, c'est qu'on est revenus à chaque fois, on a su revenir dans le match. On a su finir plus fort que la RDC. On a retrouvé aussi vraiment une âme. Il a fallu qu'on concède ce premier but. La réaction était là et c'est largement positif. C'est de bon augure pour le dernier match. (Le but refusé de Kalou). On va revoir cela à la vidéo, là on saura."