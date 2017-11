Enfin, une manche de championnat dans son intégralité

Le championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuit cette fin de semaine avec la neuvième journée. Le fait marquant réside dans le fait que plusieurs équipes doivent, encore une fois, chercher un stade pour recevoir leurs adversaires, et ce pour des raisons de maintenance des pelouses pour le prochain CHAN.

Ainsi, après le match disputé vendredi entre le HUSA et l’OCS, l’IRT recevra cet après-midi, à partir de 15h au Grand stade de Tanger, le Chabab de Khénifra. Se passant des services de Badou Zaki qui n’a pas donné satisfaction, les Tangérois n’auront d’autre choix que la victoire pour améliorer leur classement. De l’autre côté, les visiteurs n’iront pas au Détroit pour faire de la figuration, car ils ont déjà montré qu’ils étaient capables de créer la surprise face à de grandes équipes.

A la même heure, la RSB accueillera à Oujda une autre équipe qui, elle aussi, a remercié son entraîneur, le MAT. Un match qui s’annonce difficile pour les deux derniers de la classe, sachant que tout se jouera sur de petits détails. Toutefois, c’est Taoussi qui devrait supporter la pression de la rencontre, car une nouvelle défaite pourrait lui coûter le poste.

Pour ce qui est de dimanche, quatre rencontres débuteront à 15h.

Au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, l’AS FAR reçoit le CRA. Ayant retrouvé leur rythme de croisière, les Militaires tenteront de poursuivre leur bonhomme de chemin à la quête des trois points leur permettant d’occuper la pole position. Une mission tout de même difficile face à une formation d’Al Hoceima dont les résultats ne sont pas réguliers et qui pourrait créer la surprise.

A Khouribga, le complexe de l’OCP vibrera au rythme du choc qui mettra aux prises l’OCK avec le WAC. Même si leur classement actuel ne permet pas de parler d’un match sommet, la confrontation entre les deux équipes a toujours été de bonne facture. L’OCK, depuis l’arrivée de Bernard Simondi à la tête du staff technique, développe un fond de jeu intéressant et part favori. Les hommes d’Ammouta, pour leur part, gagnant en confiance et en maturité, n’auront d’yeux que pour la victoire qui les propulsera vers le haut du tableau.

A Casablanca, le RAC reçoit le DHJ au stade de l’Etoile de la jeunesse. Les locaux s’améliorent au fil des journées et une victoire sur les Doukkalis, en manque d’inspiration depuis leur défaite en finale de la Coupe du Trône, n’est pas exclue. N’ayant pas de vedette mais formant un groupe solidaire, les hommes de Youssef Rossi pourraient créer de gros problèmes au Difaâ, à la recherche d’un bon résultat pour se relever.

Enfin à 17h, le KACM reçoit le FUS au stade Al Massira de Safi. Un dépaysement qui n’affectera pas les Bahjaouis, habitués à jouer sans public même chez eux. Une rencontre plutôt équilibrée lors de laquelle les protégés de Mariana tenteront de trouver le déclic face à des Fussistes qui comptent sur une victoire pour se relancer.