Encore une manche biaisée du championnat de football D1

A cause de la participation du WAC et du FUS aux compétitions africaines, le championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 reprend cette fin de semaine du service avec seulement six matchs au programme.

Après une trêve de pratiquement quinze jours, profitable pour certaines équipes qui avaient à revoir leurs cartes et vaine pour d’autres qui avaient pris un bon départ, la cinquième journée ne manquera pas de suspense surtout en haut du tableau vu que les favoris du championnat cherchent à prendre de l’avance par rapport aux autres pour entreprendre le reste de l’exercice avec plus de sérénité.

Ainsi, après les deux rencontres qui ont eu lieu vendredi et qui ont opposé l’AS FAR au DHJ et le KACM à l’IRT, le stade Mimoune El Arsi abritera ce samedi le match qui mettra aux prises le CRA avec le RCOZ à partir de 15h. Une confrontation du milieu du tableau, puisque les deux protagonistes totalisent 4 points chacun, équilibrée en apparence et qui se jouera sur de petits détails, d’autant que l’objectif du maintien est presque le même pour les deux formations.

Dimanche, le RAC accueillera le Chabab de Khénifra au stade Moulay Rachid à partir de 15h. Malgré l’absence de résultats rassurants, les poulains de Youssef Rossi développent un fond de jeu assez intéressant et ont besoin d’un petit déclic pour atteindre leur vitesse de croisière. En face, les Khénifris qui occupent la 6e place avec cinq points, ne se laisseront pas faire et tenteront de revenir avec une victoire qui les réconciliera avec leur public, insatisfait de la prestation de son équipe depuis les deux défaites face au RCA.

A 17h, le Complexe de l’OCP de Khouribga abritera la rencontre qui opposera l’Olympique local à l’OCS. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce match un moment de plaisir pour le public du fait que les deux formations pratiquent un jeu ouvert et agréable.

Le match choc de cette journée opposera, au Complexe Mohammed V de Casablanca, lundi en début de soirée, le Raja au Hassania d’Agadir. En leaders, les Soussis tentent de ne pas se laisser impressionner par l’adversaire, et ce malgré ses bons résultats enregistrés ces derniers temps. De l’autre côté, gagnant, match après match, en maturité, les hommes de Garrido semblent retrouver leur rythme de croisière.

Pour rappel, les rencontres AS FAR- DHJ et MAT-WAC sont reportées à une date ultérieure.