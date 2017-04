En plein concert, 50 Cent donne un coup de poing à une fan

50 Cent a le sang trop chaud. Samedi 8 avril, le rappeur s’est produit sur scène avec The LOX, à l’occasion de la tournée Filthy America… It’s Beautiful. En plein show, ce dernier a décidé de s’approcher de son public pour lui tendre la main. C’est là qu’une jeune femme l’a attrapé par le bras sans plus le lâcher, comme le montre une vidéo publiée par TMZ. Alors qu’elle semblait le tirer vers elle, 50 Cent a perdu son équilibre et est tombé de la scène.

C’est à ce moment-là que l’interprète d’In da Club a donné un gros coup de poing à la jeune femme. Aussitôt, l’équipe de la star est intervenue au milieu de la foule pour s’interposer. En retournant vers la scène, 50 Cent semblait regretter son geste. Il a alors ordonné à son personnel de faire monter sa fan sur scène, afin d’échanger quelques mots avec elle.

Malgré la violence du coup, cette dernière semblait avoir vite oublié l’incident. Et pour cause, quelques instants plus tard, elle s’est mise à twerker sur scène aux côtés de son idole. Une scène surréaliste.

Rappelons que 50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson, est un rappeur, producteur de musique, acteur, compositeur et homme d'affaires américain. Né en 1975 dans le Queens, Jackson se lance dans la vente de drogues à l'âge de douze ans, puis dans une carrière musicale, période durant laquelle il sera blessé par balle en 2000. Après la publication de sa compilation Guess Who's Back? en 2002, Jackson est découvert par Eminem puis signé par Shady Records, Aftermath Entertainment et Interscope Records. Avec l'aide d'Eminem et Dr. Dre, qui a produit son premier album dans un label major (Get Rich or Die Tryin'), Jackson devient le rappeur le plus populaire du moment, et participe au collectif de rap East Coast G-Unit (qu'il mène de facto). En 2003, il fonde G-Unit Records, signant ses associés de G-Unit Young Buck, Lloyd Banks et Tony Yayo.

Jackson atteint encore le succès avec la publication de son deuxième album, The Massacre, en 2005. Il fait paraître son cinquième album, Animal Ambition, en 2014, et en septembre 2015, il fait paraître un sixième album, Street King Immortal. Au long de sa carrière, Jackson dénombre plus de 60 millions d'albums vendus à l'international et est récompensé à plusieurs reprises ; il est détenteur d'un Grammy Award, de treize Billboard Music Awards, six World Music Awards, trois American Music Awards et quatre BET Awards2. Il est en parallèle acteur, et apparaît dans son film autobiographique « Get Rich or Die Tryin » (2005), et d'autres films comme « Les Soldats du désert » (2006) et « La Loi et l'Ordre » (2008).