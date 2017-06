En Espagne, Rajoy, face à sa première motion de censure

Le gouvernement conservateur espagnol de Mariano Rajoy avait à affronter hier sa première motion de censure, impulsée par le parti de gauche radicale Podemos pour dénoncer la corruption galopante en Espagne, en principe sans chances de succès.

"Vous avez davantage de membres mis en examen que d'élus au Congrès et au Sénat", a tonné Irene Montero, porte-parole de Podemos au Congrès des députés, avant de dresser une longue liste alphabétique des affaires touchant la formation du chef du gouvernement.

"Nous vous exigeons de rendre ce que vous avez volé, jusqu'au dernier centime", a-t-elle poursuivi plus tard, en proposant au Parti populaire (PP) de Mariano Rajoy de reverser à l'Etat les subventions liées aux campagnes électorales pour rembourser les malversations attribuées à certains élus.

Irene Montero a longuement dénoncé encore l'"élitisme médiocre", le "machisme" et l'attitude de "jeunes minets" des conservateurs.

Cette psychologue de 29 ans très proche de Pablo Iglesias devait ensuite lui céder la parole, pour présenter son programme de gouvernement.

Si elle était adoptée par la majorité absolue des députés, soit 176 sur 350, la motion impliquerait l'investiture du chef du parti l'ayant promue, en l'occurrence Pablo Iglesias.

Il s'agit seulement de la troisième motion de censure présentée en Espagne depuis que le pays a retrouvé la démocratie, en 1977.

Mais elle n'a pas de chances d'aboutir, car seuls les députés de la coalition de gauche Unidos Podemos et de petits partis indépendantistes catalan et basque se sont engagés à voter pour.

Le Parti socialiste s'abstiendra et le parti de centre-droit Ciudadanos votera contre, tout comme le PP de M. Rajoy.

Elle n'en sera pas moins l'occasion d'un vaste débat sur l'état de l'Espagne, où la corruption figure, avec le chômage, en tête des préoccupations des Espagnols selon l'institut gouvernemental CIS.

Par ailleurs, la vice-présidente du gouvernement espagnol Soraya Saenz de Santamaria s'attend à une "tension" croissante et à des provocations des séparatistes qui dirigent la Catalogne, décidés à organiser en octobre un référendum d'autodétermination sans l'accord de Madrid.

"Nous devons nous préparer à une stratégie de tension de la part de la Generalitat (exécutif catalan) et des partis indépendantistes", a déclaré Mme Soraya Saenz de Santamaria à la télévision publique TVE.

La vice-présidente s'est vu confier une "opération dialogue" dans la grande région du nord-est qui représente environ un cinquième de la richesse du pays et dirigée depuis fin 2015 par des séparatistes, mais sans grand succès.

Au point que vendredi le président catalan Carles Puigdemont a annoncé la tenue le 1er octobre d'un référendum d'autodétermination unilatéral, malgré le veto de Madrid et l'interdiction énoncée par la Cour constitutionnelle.

Il doit encore formellement le convoquer, ce qui peut lui valoir des poursuites judiciaires.

Il a en tout cas promis, si le oui à l'indépendance l'emporte, de déclencher dans la foulée une "déconnexion", de cette région de 7,5 millions d'habitants du reste de l'Espagne.

Pourtant les séparatistes n'ont pas obtenu d'appui notable à l'étranger et en Catalogne ils manquent aussi de soutien, notamment de la part d'une partie de la gauche catalane, qui préférerait éviter une guerre frontale avec Madrid.

"Ils ont besoin de créer de la tension pour rassembler les leurs", a estimé la vice-présidente.

"L'Etat, sans un mot plus haut que l'autre, ne va pas permettre que (ce référendum) ait lieu car il est contraire à la démocratie, il va contre les droits de l'ensemble des Catalans et du reste des Espagnols".