Emouvantes funérailles du poète et dramaturge Abdallah Chekroun

Les funérailles du poète et dramaturge Abdellah Chekroun ont eu lieu, jeudi, après la prière d'Al-Asr au cimetière Arrahma à Casablanca, dans une atmosphère de grande émotion. Le regretté défunt, décédé le même jour à Casablanca, a été accompagné à sa dernière demeure par sa famille, ses proches, ses amis et des personnalités des mondes artistique, culturel et politique. L’homme politique Moulay Ismail Alaoui a exprimé sa grande tristesse pour la disparition d’une figure de proue de la scène culturelle nationale, souhaitant que le défunt aura de dignes successeurs parmi la nouvelle génération pour défendre crânement la cause de la culture dans le pays. Le dramaturge Anouar Al Joundi a souligné que le regretté était un homme d’exception avec des qualités difficiles à trouver chez une seule personne, relevant que les Marocains peuvent être fiers du travail qu’il a accompli à la tête de l’Union arabe des radiodiffusions pendant plusieurs années, en plus d’avoir été la source d’inspiration pour les grands noms de l’art dramatique national.

Né le 14 mars 1926 à Salé, feu Abdallah Chakroun y a entamé son cursus scolaire, apprenant les bases de la langue arabe et du fiqh et mémorisant le Saint Coran. Il s'est inscrit, par la suite, à l'école régulière bilingue français-arabe, en suivant un enseignement primaire, secondaire, avant d'accéder à l'enseignement supérieur à l'Institut des hautes études marocaines. Après avoir terminé ses études d'arts de la scène à Paris, il a regagné le Maroc pour travailler à la Radio nationale. Feu Abdallah Chakroun a assumé des responsabilités en matière créative, médiatique, administrative à la radio puis à la télévision, en exerçant les fonctions de producteur, réalisateur de programmes, de journaliste, de rédacteur, de présentateur de journal, de chef de services et de divisions, et aussi de directeur de la télévision. Outre à ses activités médiatiques, radiophoniques et théâtrales, il a également occupé le poste de chef de la division de la représentation arabe à la radio nationale avant de quitter le Maroc à destination de la Tunisie.