Emma Watson partante pour faire la suite de La Belle et la Bête !

En pleine interview promotionnelle pour The Circle, thriller futuriste dans lequel elle partage l'affiche avec Tom Hanks, Emma Watson se retrouve à parler, une fois de plus, du succès incroyable de l'adaptation live de La Belle Et La Bête, sorti en mars dernier. Le film de Disney a en effet rapporté 1,1 milliard de dollars pour un budget de 160 millions.

C'est un journaliste d’Access Hollywood qui pose la question à l'actrice britannique, en évoquant les rumeurs d'une suite qui courent sur le net : « Seriez-vous prête à faire la suite de La Belle Et La Bête ? ». Suite à cela, Emma Watson n'hésite pas une seconde et affirme qu'elle adorerait reprendre le rôle de Belle et elle donne même son idée de l'histoire : «J'ai toujours pensé que Belle deviendrait une institutrice et qu'elle ouvrirait la bibliothèque du château aux habitants du village».

Quoi qu'il en soit, nous verrons si l'idée fera son chemin dans la tête des producteurs, probablement tentés de réitérer le succès du premier film. En tout cas, avec les adaptations lives prévues de Dumbo, Mulan et de Le Roi Lion, Disney n'est pas prêt de s'arrêter là, surtout si le succès est au rendez-vous.