Emission par adjudication de bons du Trésor à court et moyen termes

Le Trésor procédera mardi à l'émission par adjudication de bons à court et moyen termes, annonce la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 13 et 52 semaines, ainsi que 2 ans avec un règlement prévu pour le 22 mai, précise la direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 13 semaines a été fixée au 21 août prochain, tandis que les maturités de 52 semaines sont cédées à 2,30%, indique le communiqué. Concernant les bons à 2 ans, ils seront émis à un taux de 2,50%, fait savoir la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, ajoute la même source.