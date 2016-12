Emirates opèrera le premier vol commercial en A380 vers le Maroc et l’Afrique du Nord en mars prochain

La compagnie Emirates a annoncé récemment qu'elle opérera le premier vol commercial en Airbus A380 vers le Maroc et l’Afrique du Nord, le 26 mars 2017, sur la ligne Dubaï-Casablanca.

L’avion phare de la compagnie aérienne remplacera le Boeing 777-300ER actuellement exploité sur la ligne Dubaï-Casablanca, augmentant ainsi la capacité des sièges dans les trois classes de voyage et offrant une meilleure expérience du produit premium, indique Emirates dans un communiqué. Le changement vers l’A380 permettra l’augmentation de la capacité à un total de 1834 sièges supplémentaires par semaine, répondant ainsi à une demande croissante des voyageurs sur cette ligne, avec 14 suites privées en première classe, 76 sièges-lits en classe affaires et 401 sièges spacieux en classe économique.

Le vols A380 à partir de Casablanca vers Dubaï, le hub international d’Emirates, permettra aux voyageurs d’accéder facilement à d'autres destinations du large réseau Emirates, en particulier dans les Etats du CCG, l’Asie de l’Est et l’Australie, et d’autres destinations telles que le Koweït, l’Arabie Saoudite, Doha, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Sydney, Brisbane et Perth qui sont également desservies par l’A380, souligne le communiqué.

Le service A380 fournira également aux voyageurs de tout le réseau Emirates, notamment du GCC, de l'Australie, de l'Inde, des États-Unis ainsi que de l'Extrême-Orient, une connectivité idéale via son hub ultramoderne à Dubaï.

Emirates, élue meilleure compagnie aérienne au monde en 2016 par le Skytrax World Airline Awards, est le plus grand opérateur de l’Airbus A380 et a transporté plus de 65 millions de passagers à bord de son avion phare depuis 2008. Emirates possède également le plus grand réseau d’avions A380 avec une commande de plus de 57 appareils, les plus gros avions passagers au monde, en attente de livraison.

A ce jour, Emirates a introduit les services de l’A380 vers 45 destinations à travers son réseau. Sa flotte actuelle de 85 A380 a visité plus de 64 aéroports, parcouru plus de 986 millions de km et effectué plus de 74.263 vols aller-retour. Casablanca est devenue l'une des destinations les plus populaires d'Emirates. Elle a connu une croissance continue depuis son lancement en mars 2002. En 2015 uniquement, Emirates a transporté près de 260.000 passagers et plus de 10.000 tonnes de fret, contribuant ainsi à la dynamisation du voyage d’affaires et de loisirs entre Casablanca et Dubaï. A partir du 26 mars 2017, l’EK751 changera en un vol A380, quittant Dubaï tous les jours à 7h25 et arrivant à Casablanca à 12h55. Pour le vol retour, l’EK752, décollera de Casablanca à 14h55 et atterrira à Dubaï à 1h25 le lendemain.