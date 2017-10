Embellie des principaux indicateurs économiques durant le mois de septembre

L’analyse des principaux indicateurs économiques laisse apparaître une évolution positive de l’économie nationale pour le mois d’août 2017.

En dépit du ralentissement relatif des secteurs de la pêche et du BTP, cette évolution positive s’est caractérisée par une tendance haussière globale pour le mois de septembre 2017.

«Ce bon comportement de l’économie est soutenu par la poursuite de la reprise de l’économie mondiale, en ligne avec le redressement du commerce mondial, la baisse du chômage et l’amélioration de la confiance économique», a indiqué la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) soulignant que la conjoncture reste également marquée par la tendance haussière des cours du pétrole et du gaz naturel.

Dans sa note de conjoncture relative au mois d’octobre 2017 (N° 248), la DEPF a ajouté que ce contexte économique favorable tire également partie du bon comportement de la consommation des ménages en rapport avec l’évolution modérée des prix et la bonne tenue des revenus des ménages.

Selon ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances, «cette situation est davantage renforcée par le bon comportement des crédits à l’équipement, l’augmentation des importations des biens d’équipement et des recettes des IDE, ce qui en définitive contribue au maintien de l’effort d’investissement».

Dans ce document, la DEPF a fait observer aussi que la dynamique à l’export des métiers mondiaux du Maroc continue d’être positive en dépit du poids de la facture énergétique qui continue de grever la balance commerciale. De leur côté, les recettes fiscales poursuivent leur hausse (+7% à fin août). Ce qui a ainsi favorisé un allégement du déficit budgétaire (-15%).

Par ailleurs, la même source a noté que «le financement de l’économie bénéficie, d’une part, de l’amélioration du rythme de progression des crédits bancaires à +5,1% à fin août (crédits à la consommation : +4,5% ; crédits à l’immobilier : +3,7% ; crédits à l’équipement : +13,5%) et d’autre part, de l’augmentation de l’encours des bons du Trésor à 516 Mds DH à fin septembre».

Enfin, la DEPF a rappelé que la place financière de Casablanca continue d’afficher une progression des index MASI et MADEX, respectivement de +4,3% et +3,5% à fin septembre.

Signalons que dans ses analyses, la DEPF a indiqué que la production prévisionnelle d’olives, au titre de la campagne 2017-2018, devrait enregistrer un volume jamais atteint auparavant, estimé à 1,56 million de tonnes.

D‘après les prévisions annoncées par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la production de cette campagne affiche une hausse de 47,8% par rapport à la campagne précédente. «Cette hausse concerne l’ensemble des régions du Royaume et varie entre +19% dans la région de l’Oriental et +135% dans celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima», a relevé la DEPF ajoutant que la production au titre de cette campagne est réalisée sur une superficie totale de plus de 1 million d’hectares et une superficie productive de 879.000 hectares avec un rendement moyen de 1,8 tonne/hectare, en hausse de 50% par rapport à la campagne passée (1,2 tonne/hectare).