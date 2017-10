Elton John mettra fin en 2019 à sa résidence à Las Vegas

Elton John, l'une des plus grandes attractions musicales de Las Vegas, va mettre fin à ses représentations en résidence au Caesar's Palace l'an prochain, a annoncé lundi le casino.

L'institution de la capitale américaine du jeu n'a pas fourni d'explication et n'a notamment pas précisé si la fin de cette collaboration était liée à des problèmes de santé pour le chanteur et musicien britannique de 70 ans. On ne sait pas non plus si le massacre du 1er octobre à Las Vegas, qui a fait 58 morts, a pu précipiter sa décision.

La légende de la pop mettra un terme en mai 2019 à "The Million Dollar Piano", le spectacle qu'il donne depuis 2001 au Colosseum du casino. Lors de son départ, Elton John l'aura joué 207 fois, a précisé le Caesar's Palace.

Le Britannique est remonté sur scène la semaine dernière après avoir annulé plusieurs dates cette année en raison d'une infection bactérienne qu'il avait contractée lors d'une tournée en Amérique du Sud.

C'est la deuxième fois qu'il se trouve en résidence dans le célèbre casino, après avoir donné 243 représentations du "Red Piano" entre 2004 et 2009.