Eliminer le stress pour mieux servir

Vaincre la fatigue, surmonter l’angoisse et la déconcentration, éliminer le stress et ses effets dévastateurs sur la santé. Pour mieux servir, le pari du personnel de la santé à Agadir, réuni vendredi en session de coaching avec l’experte Dr Amal Chabach, est de mieux s’armer face à ce qui est devenu aujourd’hui un véritable mal de société.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, le Centre hospitalier régional Hassan II d'Agadir a initié cette rencontre qui a vu converger un grand nombre de professionnels du corps médical, mais aussi de pharmaciens, de personnel de laboratoires médicaux et de radiologie.

Dans ces professions où le contact est permanent avec les patients, avec la souffrance humaine, selon les propos de la spécialiste, des femmes et des hommes sont constamment sous pression. Thérapeutes, ils sont censés être porteurs de messages d’espoir mais parfois ils sont appelés aussi à délivrer des messages moins joyeux, voire dramatiques, comme en cas d'un décès ou d'une grave maladie. Lors de sa présentation axée sur le thème : «Stress: ami ou ennemi», Docteur Chabach, un visage familier pour la plupart de l’assistance en raison de ses passages réguliers sur les ondes des radios et télés nationales et ses émissions sur sa propre Web-TV, a fait le tour d’horizon de ce sujet complexe évoquant définitions, symptômes, causes et effets sur la personne, l’entourage de travail et familial, ainsi que les modes de gestion et de traitement avec des outils, souvent simples et à la portée de tous, pour surmonter et vaincre ce mal qui peut conduire à la dépression.

Depuis presque 17 ans, cette spécialiste a fait de l’information, de l’éducation et de la prévention sur des sujets liés à la santé et à la vie de couple, un cheval de bataille.

Le Maroc a célébré vendredi la Journée mondiale de la santé sous le thème "Dépression, parlons-en", dans l'objectif de sensibiliser la population à l’intérêt majeur d’évoquer la dépression en tant que composante essentielle de la guérison des patients et lutter contre la stigmatisation autour des troubles mentaux en général.

Selon les spécialistes, cette maladie touche des personnes de tous âges, de tous horizons et dans tous les pays. Parler de la dépression avec des personnes de confiance est la première étape vers la guérison. Il est possible de prévenir et de traiter efficacement la dépression, généralement à l’aide de thérapies par la parole, de médicaments antidépresseurs ou d’une association des deux.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre hospitalier Hassan II d’Agadir, Dr. Ali Bataal, a indiqué que la conférence animée par Dr Amal Chabach s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé et plus largement fait partie des actions de sensibilisation et de formation constante du personnel de la santé pour mieux s’acquitter de sa mission qui est de servir les patients et de rendre des prestations de qualité.

Parallèlement à la conférence, l’occasion a été saisie par la direction du centre hospitalier pour rendre hommage aux professionnels de la santé partis en retraite durant l'année 2016, des hommes et des femmes qui ont servi toute leur vie, dans différents services de l'hôpital, pour honorer une noble profession qui reste plus une vocation qu'un métier.