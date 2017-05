Eleonora Cimbro appelle à résoudre la question du Sahara dans le cadre de l'intégrité territoriale du Maroc

La présidente du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Italie, Eleonora Cimbro, a appelé à une solution pacifique de la question du Sahara dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume.

Elle a fait cette déclaration lors de ses entretiens, mardi à Rabat, avec le président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants, Youssef Gharbi, et ayant porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Italie ainsi que des questions d’intérêt commun, notamment le problème de la migration en Méditerranée.

La présidente du groupe d'amitié parlementaire Italie-Maroc, en visite au Maroc du 15 au 19 mai, a souligné que le Maroc est un pays stratégique pour le continent africain et la Méditerranée, saluant les réformes et la transition démocratique opérées par le Royaume qui a été épargné des soubresauts du printemps arabe, à la faveur de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Pour sa part, le président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE a passé en revue les derniers développements de la cause nationale, soulignant qu'une délégation représentant la Commission effectuera prochainement une visite en Italie, pour discuter avec les députés italiens autour de la question du Sahara marocain, précise le communiqué.

Il a également évoqué les «bonnes» relations entre le Maroc et l'Italie, soulignant la nécessité de les renforcer, vu les potentialités dont regorgent les deux pays.

Concernant la question de la migration, il a précisé qu'elle ne sera pas résolue par la fermeture des frontières mais par le dialogue entre l'ensemble des pays de la Méditerranée, mettant en avant, à cette occasion, la nouvelle politique migratoire du Royaume ainsi que la présence distinguée des Marocains résidant en Italie et leur participation effective dans les différents domaines.

De leur côté, les membres de la Commission, qui ont pris part à cette réunion, ont appelé à renforcer la coopération entre le Maroc et l'Italie dans les domaines économique, commercial, culturel et parlementaire, à travers les échanges de visites et des expertises entre les deux institutions législatives.

Ils ont également présenté des explications sur les réalités historiques, civilisationnelles et géographiques de l'affaire du Sahara marocain, ainsi que sur le modèle de développement lancé par S.M le Roi Mohammed VI en 2016 en vue de promouvoir les provinces du Sud du Royaume.

La délégation parlementaire italienne devait visiter, hier jeudi, la région de Lâayoune-Sakia-El Hamra, où elle devait tenir une série de réunions avec les présidents des conseils de la région et de la ville de Lâayoune.