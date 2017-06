Election du Maroc au Conseil d’administration de l’OIT

Le Maroc a été élu membre adjoint au Conseil d’administration de l'Organisation internationale du travail (OIT), représentant le groupe de l’Afrique du Nord conformément à l'accord de rotation entre les pays de la région.

Au cours de la séance de vote tenue lundi soir à Genève dans le cadre de la Conférence internationale du travail (5-17 juin), le Royaume est arrivé deuxième dans la liste africaine avec 233 voix.

"Cette élection permet au Maroc d’accéder pour deux mandats successifs au Conseil d’administration en tant que membre adjoint de 2017 à 2020 , puis en tant que membre titulaire dans le deuxième de 2020 à 2023", indique l’agence MAP en citant une source du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle.

Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de l'OIT, dont le Bureau international du travail fait office de secrétariat. Il se réunit trois fois par an, prend des décisions concernant la politique du BIT, fixe l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail, adopte le programme ainsi que le budget de l'organisation et élit le Directeur général.

S'agissant du groupe des travailleurs, la Marocaine Amal El Amri, secrétaire générale adjointe de l'Union marocaine du travail (UMT), a été réélue au Conseil d'administration de l'OIT pour un mandat de trois ans.

Amal El Amri qui a notamment occupé le poste de vice-présidente de la Confédération syndicale internationale (CSI), a été reconduite en tant que membre adjoint du Groupe des travailleurs avec 95 sur 129 voix exprimées, faisant échec aux tentatives de la délégation de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) pour obtenir ce siège au détriment de l'UMT.

Le Royaume est représenté à cette 106ème session de la Conférence internationale du travail par une délégation tripartite, présidée par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle Mohamed Yatim, et composée des représentants du gouvernement, des organisations professionnelles des employeurs et des principales organisations syndicales.

La délégation des travailleurs est conduite par le secrétaire général de l'UMT, El Miloudi Moukharik.

A signaler, par ailleurs, que le Maroc a été également élu, à l’unanimité, en tant que Coordinateur des Etats africains parties à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, annonce lundi un communiqué

Cette élection, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc aux Pays Bas relayé par la MAP,

s’est déroulée lors de la dernière réunion ordinaire des ambassadeurs africains à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

Le Maroc, qui a succédé au Kenya, assurera cette fonction pendant une année.

Plusieurs ambassadeurs africains ont rappelé que l’élection du Royaume témoigne de son dynamisme au sein de l’OIAC et au sein de son Groupe régional.

Ils ont également noté qu’il joue un rôle important dans tous les dossiers liés au désarmement et que son élection confortera son dynamisme dans ce domaine.

Cette élection témoigne de la confiance dont jouit le Royaume au sein de sa famille africaine et de la place primordiale qu’occupe l’Afrique dans la politique étrangère du Maroc ainsi que son engagement constant à défendre les intérêts africains dans toutes les instances internationales.