Election à Rabat du bureau exécutif de la Fondation Mohamed Abed Al-Jabri pour la pensée et la culture

Le bureau exécutif de la Fondation Mohamed Abed Al-Jabri pour la pensée et la culture a été élu, dimanche à Rabat, lors de son assemblée générale, tenue au siège de la MAP. "Il a été procédé à l'élection de quinze membres du nouveau bureau exécutif", a indiqué l’ancien secrétaire général de la Fondation, Abdallah Saaf, dans une déclaration à la MAP à l’issue de la clôture des travaux de l’assemblée générale.

Il s’agit d’Abdellah Saaf, Khalid Soufiani, Issam Al-Jabri, Lotfi El ghouti, Malika El Assimi, Hayat El Tiji, Hassan Zbakh, Abdelkader El Hadri, Abdellah El Mansouri, Mohamed Al Achhab, Rachid El Idrissi, Taoufik Bouachrine, Khadija Sabar, Jamal Bendahman et Ahmed Ouahmane, a-t-il précisé.

De son côté, Ahmed Ouahmane a fait savoir que l’élection de ce bureau n’a fait l’objet d’aucune "opposition ou objection", et que les rapports moral et financier de la Fondation ont été adoptés à l’unanimité. Cette assemblée générale a été également l’occasion pour annoncer la formation de comités fonctionnels concernant les questions relatives à la pensée, la culture, la politique, les médias, ainsi qu’aux droits humains dans le projet intellectuel Abed Al-Jabri, a-t-il noté, ajoutant qu'une réunion se tiendra la semaine prochaine pour élire le président.

L’assemblée générale de la Fondation Mohamed Abed Al-Jabri, créée le 13 mars 2011, a été tenue en présence de penseurs, d’hommes politiques, ainsi que des membres de la famille de feu Abed Al-Jabri.