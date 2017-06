Elaboration d'un programme de développement rural doté de 50 MMDH

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a annoncé, mardi à Rabat, qu'en application des Hautes instructions Royales, le gouvernement élabore actuellement un programme ambitieux de développement du monde rural pour la période 2016-2022, doté d'une enveloppe globale de 50 milliards de dirhams.

En réponse à des questions sur «La justice spatiale et le développement» posées par des groupes et groupements parlementaires au sein de la Chambre des représentants lors de la séance plénière mensuelle consacrée aux questions de politique générale du gouvernement, il a souligné que ce programme vise la réalisation d'objectifs stratégiques englobant le désenclavement des habitants des régions rurales et montagneuses, la généralisation ou l'amélioration de l'accès aux services de base (électricité, eau, santé et éducation) et la consolidation et diversification des capacités économiques des régions rurales et montagneuses.

L'étude de terrain réalisée, à cet effet, a englobé différentes régions du Royaume et a permis de dénombrer plus de 24.000 villages dans 1.253 communes souffrant de manques et nécessitant des investissements pour la réhabilitation sociale, a-t-il ajouté.

Ce programme se base sur le principe de la convergence et de l'intégration dans la programmation et la réalisation des projets, a-t-il dit, soulignant que l'enveloppe budgétaire consacrée à ce programme (50 milliards de dirhams) englobe la construction de routes, l'ouverture et l'aménagement de pistes rurales et d'installations techniques (35,4 MMDH), l'alimentation en eau potable (6 MMDH), la réhabilitation et remise en état des établissements de l'éducation (5 MMDH), la santé (1,4 MMDH) et l'électrification rurale (2 MMDH).

Le chef du gouvernement a fait savoir que le financement de ce programme sera réalisé par 8 partenaires, à savoir les conseils régionaux (20 MMDH), l'Initiative nationale pour le développement humain (4 MMDH), le Fonds de développement rural et des zones montagneuses (10,5 MMDH) ainsi que par des ministères et autres institutions (15,3 MMDH).

Sur un autre registre, il a rappelé que le gouvernement a mobilisé, dans le cadre de l'actuelle loi de Finances, une enveloppe de 5,2 MMDH pour la consolidation des infrastructures régionales afin de garantir la réalisation d'un développement spatial juste et équilibré.

Le gouvernement a lancé une opération d'équipement d'envergure pour la mise en place d'un appareil scanner dans chaque province et d'un IRM dans chaque hôpital régional, a-t-il dit, affirmant que l'Exécutif a veillé à renforcer et élargir l'offre de santé dans le monde rural à travers la construction, l'extension et l'équipement de nouveaux établissements de soins de santé primaires dont le nombre est passé de 1.938 en 2011 à plus de 2.000 en 2015 outre la création de 3.070 nouveaux postes pour les professionnels de la santé et 171 logements de fonction pour les infirmiers et médecins dans le monde rural.

Il a également été procédé à la création et à la mise en œuvre d'unités d'urgence de proximité (90 unités) réparties sur 12 régions, à la remise de 327 ambulances et au renforcement de la prise en charge des cas urgents à travers l'activation de 4 unités de transport héliporté, en plus de la mise en œuvre des programmes annuels d'unités médicales mobiles, dont le nombre de visites sur le terrain est passé de 5.500 en 2009 à 12.618 en 2015, a expliqué Saâd-Eddine El Othmani.

Sur le même registre, il a indiqué que l'Exécutif compte lancer une nouvelle initiative visant à développer les centres ruraux émergents eu égard à leur rôle dans la structuration de la relation entre les espaces urbains et ruraux, ajoutant que cette initiative contribuera à l'encadrement des espaces ruraux, à l'amélioration de la scène urbanistique et à l'organisation et au rapprochement des activités et services publics, outre le renforcement de l'attractivité des domaines ruraux avoisinants.

Un programme national des centres ruraux émergents 2017-2021 est aussi en cours d'élaboration, a-t-il fait savoir, expliquant que ce programme vise à réduire le poids et les conséquences de l'exode rural, l'organisation du développement urbanistique et territorial et la valorisation des investissements et ressources disponibles tout en agissant pour la promotion de l'investissement privé.

Saâd-Eddine El Othmani a également affirmé avoir demandé aux membres de son gouvernement de visiter l’ensemble des zones souffrant de déficit et de communiquer avec les élus, la société civile et les citoyens.

«Nous allons rendre visite à ceux qui ont manifesté, mais également à ceux qui ne l’ont pas fait, par respect à tous les citoyens», a-t-il annoncé.

Le programme gouvernemental, a-t-il poursuivi, a accordé une grande importance aux zones éloignées et les moins développées dans les différentes régions du Royaume, soulignant que le gouvernement est appelé à être à l'écoute de tous.

Lors de cette lors de la séance plénière mensuelle consacrée aux questions de politique générale du gouvernement, les groupes de l’opposition de la Chambre des représentants ont appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du Fonds de réinsertion sociale et du Fonds de solidarité entre les régions pour parvenir à une plus grande justice spatiale et pour chercher des recettes supplémentaires à même de répondre aux différents secteurs vitaux.

Ils ont salué les efforts consentis concernant la mise en place du développement et la construction d'infrastructures, en soulignant l'importance de réduire les disparités entre les différentes régions et provinces en matière de justice spatiale et de développement et en appelant à davantage d’efforts, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi.

Les groupes parlementaires de la majorité ont, pour leur part, appelé à œuvrer de manière proactive pour la consécration de la justice spatiale, de la promotion de l’accès des différentes régions du pays à plus de programmes et de projets de développement et à consulter la population et les élus à leur sujet.

Ils ont également souligné l’importance de créer des mécanismes pour stimuler le secteur privé à œuvrer dans diverses régions du pays, en appelant, à l’instar de l’opposition, à concentrer les efforts dans les secteurs de la santé, de l'éducation et l'emploi, et à donner une importance aux régions en manque de projets de développement.