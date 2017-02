El Zhar rejoint Leganes

Le milieu international marocain Nabil El Zhar, laissé libre par Las Palmas, s'est engagé pour au moins 18 mois avec Leganes, a annoncé mardi le club de la banlieue de Madrid, qui lutte pour le maintien en Liga.

"Le CD Leganes a trouvé un accord avec le milieu franco-marocain Nabil El Zhar, âgé de 30 ans, jusqu'au 30 juin 2018 avec une option pour une saison supplémentaire", a écrit dans un communiqué le club promu.

El Zhar, formé à Nîmes et à Saint-Etienne, compte 10 sélections avec le Maroc. Après être notamment passé par Liverpool et Levante, ce milieu offensif évoluait depuis un an et demi avec Las Palmas et a été libéré de ses six derniers mois de contrat avec le club canarien. Cette saison, il a disputé 12 matches en Championnat d'Espagne et inscrit trois buts.

Actuel 17e et premier non-relégable en Liga, Leganes a aussi enregistré mardi l'arrivée de l'attaquant Alberto Bueno (28 ans), prêté par le FC Porto jusqu'à la fin de la saison. Formé au Real Madrid, le joueur a notamment brillé deux saisons avec le Rayo Vallecano (2013-2015) avant de rejoindre Porto puis d'être prêté à Grenade ces six derniers mois.