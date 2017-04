El Morabity et Barnes s'adjugent l’étape inaugurale du Marathon des sables

L’athlète marocain Mohamed El Morabity a remporté la première étape du 32ème Marathon des sables (MDS), organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI (07 - 17 avril) dans le Sud du Maroc, alors que la Suédoise Elisabet Barnes s’est imposée chez les dames.

Au bout d’une course chronométrée de 30,3 km courue entre Timgaline et Ouest Aguenoun N’oumerhiout, le jeune Marocain de 25 ans, qui en est à sa première participation, s’est illustré en réalisant un chrono de (2h10min36sec), devançant de quelques secondes son frère Rachid, un habitué de ce rendez-vous, quadruple vainqueur et tenant du titre trois fois d'affilée (2 :10.54), qui a fini deuxième. Un autre Marocain Abdelkader El Mouaziz, a complété le podium en 2 :11.17.

Les quatrième et cinquième places ont été respectivement occupées par le Britannique Thomas Evans (2:11.58) et le Marocain Moudouji Hammou (2 :12.54).

Chez les dames, la victoire de Barnes, qui, elle, a déjà un titre du MDS (2015) à son actif, était attendue.

Sans trembler, la Suédoise a bouclé les 30,3 km en 2 :38.13 devant la Française Nathalie Mauclair (2 :44.57). La Marocaine Aziza Raji a également réalisé une bonne entrée en lice en finissant 3ème avec 2 :54.36.

Après sa belle victoire, le jeune Mohamed El Morabity s’est dit satisfait, tout en se montrant solidaire avec son frère aîné, Rachid.

"Pour une première participation et une première étape, je suis satisfait", s’est félicité Mohamed El Morabity, précisant qu'il a veillé à mettre en place avec son frère une stratégie "bien étudiée", afin que l’un d’eux remporte cette étape.

De son côté, Rachid El Morabity a déclaré que le Marathon n’est qu’à sa première étape, difficile et intense certes, mais qu’il l’a gérée, intelligemment, se permettant de creuser un peu l'écart avec d'autres adversaires, pour aborder les prochaines étapes avec une certaine aisance.