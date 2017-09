El Malki s’entretient avec l’ambassadeur danois à Rabat Renforcement des relations bilatérales à l’ordre du jour

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu lundi au siège du Parlement l’ambassadeur du royaume du Danemark accrédité à Rabat, Jørgen Molde.

L’entretien entre les deux responsables a porté sur les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et le Danemark et plus particulièrement au niveau parlementaire, selon un communiqué de presse.

Lors de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a salué les bonnes relations entre Rabat et Copenhague, tout en mettant en relief l’importance de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement des deux pays et la renforcement du dialogue et de la concertation entre les représentants des peuples marocain et danois.

En ce sens, Habib El Malki a également appelé à la réactivation de l’action les deux groupes d’amitié maroco-danois.

Il a, par ailleurs, affirmé sa volonté de donner un nouveau souffle aux relations entre les deux institutions parlementaires, tout en réitérant son invitation à la présidente du Parlement du Danemark a effectué une visite de travail au Maroc en vue de débattre des moyens qui sont à même de rehausser le niveau des relations bilatérales.

Jørgen Molde a, pour sa part, souligné que les relations entre les deux pays sont des relations historiques qui remontent au milieu du 18ème siècle, tout en saluant l’intégration de la communauté marocaine dans la société danoise.

L’ambassadeur danois a informé Habib El Malki que la présidente du Parlement de son pays a accepté l’invitation qu’il lui a adressée pour une visite au Maroc, lui faisant part du programme de la visite d’une délégation de la commission de l’immigration et de l’intégration au Parlement danois au Royaume durant le mois courant.