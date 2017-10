El Malki reçoit une délégation parlementaire suédoise

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu jeudi dernier au siège du Parlement une délégation parlementaire de la Commission de l’agriculture et de l’environnement au Parlement suédois composée de Johan Hultberg, de Lars Tyskland et de Jesper Joakim Sklaberg Karlsson.

Lors de cette rencontre à laquelle a assisté l’ambassadrice de la Suède au Maroc, Habib El Malki a salué les relations historiques et fortes entre les deux pays, affirmant que le Suède est un modèle de développement et de cohésion sociale.

Il a passé en revue les réformes profondes initiées par le Royaume durant les dernières décennies dont notamment la réforme constitutionnelle de 2011, tout en mettant en relief les principes sur lesquels se fondent cette réforme, à savoir la séparation des pouvoirs, la définition des attributions et des missions des institutions constitutionnelles, la promotion des conditions de la femme, des jeunes et de la société civile et la consécration des principes de la bonne gouvernance.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné que la stabilité que connaît le Maroc dans un environnement agité, notamment dans quelques pays de la rive Sud de la Méditerranée, est due essentiellement à la maturité de l’expérience démocratique marocaine et à la force de son modèle religieux fondé sur le juste milieu, la tolérance et l’ouverture sur l’autre.

Il a par ailleurs affirmé que la stratégie préventive pour la lutte contre le terrorisme mise en place par le Maroc a prouvé son efficacité et a éveillé l’attention d’autres pays y compris européens, tout en réitérant que le Royaume est prêt à partager son expérience dans ce domaine avec d’autres pays en vue de consolider la paix et la stabilité dans le monde. Dans le même cadre, le président de la Chambre des représentants a exprimé son refus de toutes les tendances séparatistes et a insisté sur la nécessité de respecter l’intégrité territoriale des pays et les Constitutions approuvées par les peuples.

La délégation parlementaire suédoise a, pour sa part, salué les bonnes relations entre Rabat et Stockholm et le leadership du Maroc dans le domaine de la protection de l’environnement et des énergies renouvelables, tout en soulignant le succès du Royaume dans l’organisation de la COP22 à Marrakech.

Les membres de cette délégation ont appris qu’un groupe d’amitié parlementaire maroco-suédois a été constitué à la Chambre des représentants et ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer les relations parlementaires de façon à favoriser l’entente entre les représentants des deux Parlements et à servir les intérêts communs des deux pays.