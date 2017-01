El Kadouri appelé en renfort

Selon une information relayée par le site officiel du club italien de Naples, Omar El Kadouri devrait rejoindre le Onze national en stage de concentration à la ville d’Al Aïn aux Emirats Arabes Unis. El Kadouri devrait remplacer Noureddine Amrabet apparemment blessé. Si le forfait d’Amrabet se confirme, il sera le troisième après ceux de Younès Belhanda et Oussama Tanane. A rappeler qu’Omar El Kadouri avait été écarté de la liste des 26 joueurs retenus pour le stage pré-CAN. Le sélectionneur national Hervé Renard avait justifié la non convocation d’El Kadouri par le fait que «depuis le début de la saison, il n’a pu disputer en tout et pour tout que 39 minutes avec son club de Naples». Et d’ajouter: «C’est un joueur avec plein de qualités mais il s’est mis dans une situation difficile».