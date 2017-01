El Kaddouri : Une petite finale

Le milieu de terrain marocain Omar El Kaddouri a estimé que le match contre le Togo, comptant pour la 2e journée du groupe C de la CAN-2017, sera une "petite finale" pour la qualification pour les quarts, mercredi en marge de l'entraînement de sa sélection.

"Dans une compétition comme la CAN, il y a 3 matches. Si on perd le premier, on est obligé de gagner le 2e sinon après cela devient très difficile", a prévenu Omar El Kaddouri. "Vendredi, on a une +mini-finale+ contre le Togo, on sera obligé de faire un bon résultat."

Le Maroc de Hervé Renard, en course pour un 3e succès dans l'épreuve avec trois sélections différentes, a manqué son entrée en lice en s'inclinant contre la RDC (1-0).

Le Maroc et le Togo se sont affrontés juste avant le début de la compétition en match amical. "Les Lions de l'Atlas" s'étaient imposés 2-1.

"Cela ne va pas du tout être les mêmes conditions. On avait un bon terrain au Maroc, on était à domicile. Là cela va être un match officiel où il y a des points importants à prendre. Ils ont fait un bon match contre la Côte d'Ivoire (0-0) donc ils seront remontés +au taquet+", explique Khalid Boutaïb, double buteur fin novembre lors de cette rencontre.

"Il faudra faire le même match contre la RDC en ayant le maximum d'efficacité devant le but. Il faut concrétiser les occasions que l'on se procure", estime l'attaquant.

"C'est une très bonne équipe. On sait que nous aussi on en a une. Cela va être un match serré, maintenant cela va se jouer sur très peu de choses. Il va falloir répondre présent", déclare de son côté le milieu Youssef Aït Bennasser.