El Gruiri et Abrouk remportent la course 10 km pour la paix

Les athlètes Soufiane Abrouk et Kebira El Gruiri ont remporté la première édition de la course à pied "10 km pour la paix" disputée dimanche à Rabat avec la participation de 6.500 coureurs marocains et étrangers.

Abrouk s'est imposé devant Jarmoumo Ejilali et Mohamed Ezzahraoui. Chez les dames, les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Salma Ouadahi et Zineb Mzabi.

Une deuxième course de 3 km réservée aux enfants a été programmée avec la participation de 1.500 engagés.

Organisée par le Cercle diplomatique de bienfaisance et la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), cette manifestation sportive a été l'occasion pour les habitants de Rabat de célébrer la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix (6 avril), dont le Maroc a été l'un des initiateurs, a souligné l'ambassadeur de France au Maroc, Jean François Girault.

Dans une déclaration à la MAP, M. Girault a rappelé que le sport demeure le meilleur moyen de promouvoir les valeurs d'amitié et de paix entre les peuples saluant l'organisation de cette première édition de la course de la paix.

Initiée en collaboration avec le Comité national olympique marocain (CNOM), la Marocaine des jeux et des sports et la wilaya de Rabat, cette course pour la paix est un événement caritatif à travers la collecte de 50% du montant de vente de chaque dossard, versés au Cercle diplomatique de bienfaisance pour des œuvres caritatives.

A propos de l'engagement de ce dernier dans cette manifestation, ses représentants ont rappelé qu'ils sont particulièrement concernés par la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 23 août 2013 par laquelle les Nations unies avaient instauré la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.

La communauté diplomatique souhaite apporter sa contribution pour célébrer le sport comme un "outil unique et puissant permettant de promouvoir la dignité, ainsi que les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine, le sport étant le moteur du changement social positif", soulignent les organisateurs. A l'issue des courses, des prix ont été remis aux cinq premiers concurrents, par la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane en présence notamment de l'ambassadeur de France au Maroc et du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports.