El Badry sanctionné

Le coach de l'équipe égyptienne d'Al-Ahly, Hossam El Badry, s'est vu infliger jeudi par la Confédération africaine de football (CAF) un match de suspension et 10.000 euros d'amende, après avoir refusé plusieurs fois de répondre à la chaîne BeIn Sports, propriété des Qataris.

L'Egypte fait partie de la coalition de pays ayant décidé le 5 juin de la mise au ban du Qatar, en rompant leurs relations diplomatiques avec l'émirat gazier, accusé de soutenir le terrorisme. La fédération et les clubs égyptiens ont décidé dans la foulée de boycotter BeIn Sports.

Le 20 juin, avant le match de son équipe face au Wydad à Casablanca, l'entraîneur égyptien d'Al-Ahly a donc quitté la salle de conférence de presse en raison de la présence d'un micro de la chaîne qatarie. Il est finalement revenu quelques minutes plus tard en couvrant le micro de BeIn Sports.

Hossam El Badry a récidivé le 9 juillet après le match face à l'équipe camerounaise de Coton Sport à Alexandrie. Lui et ses joueurs ont refusé d'accorder la moindre interview à la chaîne, ce qui constitue selon la CAF une violation "des directives" concernant les relations avec les médias.