Ed Skrein lâche un rôle, accusé de “blanchir” un personnage

L'acteur Ed Skrein ("Game of Thrones", "Deadpool") a renoncé à un rôle dans "Hellboy", un remake d'un film d'action éponyme dans lequel jouera Milla Jovovich, après une polémique accusant les producteurs de "blanchir" une fois de plus un rôle. Sa décision, annoncée lundi, était largement saluée dans la presse anglo-saxone mardi, alors qu'Hollywood est régulièrement critiqué pour faire interpréter à des stars blanches des rôles de personnages de couleur. Mike Mignola, le créateur de la bande dessinée dont est adaptée le film, a remercié le comédien britannique de 34 ans et l'acteur anglo-pakistanais Riz Ahmed l'a félicité.

"La semaine dernière j'ai annoncé que j'allais jouer le rôle du Major Ben Daimio dans le remake de +Hellboy+. J'ai accepté le rôle sans savoir que le personnage dans les bandes-dessinées dont il est adapté était à moitié asiatique", a déclaré l'acteur sur Twitter. Prenant acte de la polémique et de ceux qui ont pu se sentir "blessés de manière compréhensible", le comédien ajoute "avoir décidé de renoncer au rôle pour qu'(un acteur) puisse être choisi de façon appropriée"."Représenter ce personnage d'une manière culturellement exacte est important pour les gens, et négliger cette responsabilité ferait perdurer la tendance inquiétante à ignorer les récits des minorités", justifie-t-il. "Il nous revient de prendre des décisions morales pour plus d'inclusion", poursuit-il, espérant que son choix aura un impact.

Récemment, le film "Ghost in the Shell" et son interprète Scarlett Johansson ont ainsi été accusés de "blanchir" le Major dans ce manga culte. L'actrice Emma Stone a également par exemple interprété le personnage d'une pilote métisse dans "Welcome Back".