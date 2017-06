Echos Parlementaires

Contrôle

des finances



La Chambre des représentants, a organisé, hier, une journée d'étude sur "Le contrôle des finances publiques par les Parlements: pratiques marocaines, françaises et britanniques". Au programme de cette rencontre, organisée en partenariat avec la Fondation Westminster pour la démocratie, figuraient des interventions et des exposés de plusieurs experts du Parlement britannique, de l'Assemblée nationale française et de la Cour des comptes au Maroc.



Amazigh et MAP



La commission de l'éducation, la culture et la communication a tenu, hier à la Chambre des représentants, une réunion consacrée à la présentation de deux projets de loi organiques, visant à définir les étapes de mise en oeuvre de la dimension officielle de l'amazigh et la réorganisation de l'Agence marocaine de presse (MAP).

Le projet relatif à la MAP a été transmis au Parlement après avoir été approuvé, le 21 juillet, par un Conseil du gouvernement sortant.

Ce projet vise à développer les missions dévolues à l'agence en tant qu'institution médiatique nationale et stratégique et à enrichir son champ d'intervention, dans la perspective de relever sa compétitivité aux niveau continental et international.



Code pénal



La commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants tient, ce mercredi, une réunion consacrée à la présentation du projet N°10.16 modifiant et complétant les dispositions du Code pénal. La commission examinera également la proposition de loi modifiant et complétant les articles 483, 484,485, 487,488 du Code pénal tel qu'il a été amendé et complété.



Fusion



La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a procédé à la discussion détaillée du projet de loi N°60.16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

Cette agence, qui sera mise en place dans le cadre d'une fusion entre l'Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), le Centre marocain de la promotion des exportations (CMPE) et l'Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC), aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de l’État dans le développement des investissements nationaux et étrangers et de promouvoir et encourager les exportations des différents produits et services.