Echos Parlementaires

Délégation



Une délégation du Parlement burkinabé, relevant du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l’assainissement effectue une visite au Maroc jusqu'au 2 juin.

Cette visite sera l’occasion pour s’informer sur l’expérience marocaine en matière des lois relatives à la gestion des services d’eau et d’assainissement.



Projets de loi



Plusieurs projets de loi seront examinés dans les prochains jours au niveau des commissions parlementaires à la Chambre des représentants.

Il s’agit du projet de loi 82.16 relative à la liquidation du budget de l'exercice 2014 qui sera présenté dans la commission du contrôle des finances publiques, du projet de loi 61.16 portant création de l'Agence de développement numérique par la commission des secteurs productifs et du projet de loi 98.15 relative au régime d’assurance maladie obligatoire de base des professionnels et travailleurs indépendants et non-salariés exerçant une activité libérale, qui sera examiné par la commission des secteurs sociaux.

Le projet de loi 60.16 instituant l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations sera, quant à lui, présenté devant la commission des finances et du développement économique.



Entretiens



Une délégation parlementaire du Burundi effectue une visite au Maroc, au cours de laquelle elle devait avoir, mardi, des entretiens avec Khalid El Boukarai, membre du bureau de la Chambre des représentants, et aujourd’hui avec le président de la commission des finances et du développement économique, Abdellah Bouano et le président de la commission du contrôle des finances publiques, Idriss Skali Adaoui.