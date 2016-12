Duel à distance entre le WAC et le DHJ pour le titre de champion d’automne

La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat national de football, Botola Maroc Telecom 1, se déroulera ce week-end avec des matchs qui ne manqueront pas de suspense.

Le résultat de la course au titre de champion d’automne entre le WAC et le DHJ ne sera connu qu’au terme de cette journée lors de laquelle les équipes du bas du tableau tenteront d’améliorer leur classement.

Ainsi, le match choc de ce vendredi opposera à partir de 19h le WAC au KACM. Le leader devra s’imposer face à l’avant-dernier du classement s’il veut s’adjuger le titre honorifique. Une mission plutôt facile face à une équipe qui n’arrive pas à voir le bout du tunnel, surtout après le départ de Sahabi, deuxième entraîneur en 14 journées.

Auparavant, à 15h, le CRA recevra le Hassania d’Agadir au stade El Arsi. Une occasion pour les locaux de renouer avec la victoire, sauf que cela ne sera pas facile devant les protégés de Sektioui à la recherche d’une participation africaine.

A 17h, la RSB accueillera l’OCS, version Benhachem. Une rencontre difficile où chaque formation cherchera à finir la phase aller sur une bonne note. Samedi, tous les yeux seront rivés sur la rencontre qui opposera au stade El Abdi, à partir de 15h, le Difae d’El Jadida au Raja de Casablanca. C’est sans conteste l’affiche de cette journée. Le spectacle devrait être garanti de la part des deux équipes qui n’auront d’yeux que pour la victoire. En même temps, à Khouribga et après avoir réussi à ramener trois points de Marrakech lors de la dernière journée, l’OCK cherchera à confirmer son réveil, même si la tâche ne sera pas facile face au CAK qui a marqué 7 buts lors de ses deux derniers matchs.

Dimanche, à Kénitra, le KAC recevra la JSKT à partir de 15h au stade municipal. Une rencontre entre deux équipes en grande nécessité de points.

En même temps, le Saniat Rmel abritera la rencontre qui opposera le MAT au FUS. Deux équipes qui connaissent des hauts et des bas et qui tenteront de finir la mi- saison sur un résultat positif.

En clôture de la journée, l’ASFAR accueillera l’IRT au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Si Benchikha et ses protégés courent derrière une place africaine, Aziz El Amri et les siens tentent de retrouver leur rythme de croisière.