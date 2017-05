Duel à distance entre le DHJ et le Raja : Qui accompagnera le KAC en DII?

La 29e et avant-dernière journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se déroule ce dimanche avec beaucoup de suspense concernant la deuxième place du classement et l’identité de l’autre club qui accompagnera le KAC en D II.

Si le WAC est déjà sacré champion à deux journées de la fin, le DHJ et le RCA continuent leur lutte en vue d’une participation en Ligue des champions. Et comme ce fut le cas pour les deux dernières journées, tous les matchs commenceront à 16h.

L’affiche de la journée sera sans conteste celle qui opposera au Complexe Moulay Abdellah de Rabat l’AS FAR au Raja de Casablanca. Un match qui a toujours drainé les grandes foules et qui permettrait aux Verts, en cas de victoire, de rester sur les traces des Doukkalis.

Ces derniers, en accueillant au stade El Abdi la modeste équipe de la JSKT, tenteront de profiter de cette opportunité pour conforter leur position au classement. Une victoire jdidie mettrait à mal l’adversaire qui, ayant perdu son entraîneur suite à une sanction de la Commission de discipline et de fair-play, risque de perdre aussi sa place dans la cour des grands.

A Al Hoceima, le CRA, relégable aussi puisqu’il occupe la 14e place avec 28 points, reçoit l’IRT. Toute la pression sera sur les épaules des locaux qui doivent l’emporter. Les Tangérois, pour leur part, auront à coeur de terminer la saison sur une bonne note en vue de se réconcilier avec leur chaleureux public.

A Tétouan, n’ayant pas encore assuré son maintien, le MAT sera à rude épreuve face à l’OCS. Un match ouvert à tous les pronostics, puisque les deux formations sont capables du meilleur comme du pire.

Une autre rencontre importante opposera à Khouribga l’Olympique local au KACM. Etant sûr de jouer la saison prochaine en D I, l’OCK évoluera sans pression, tandis que son adversaire du jour n’aura d’yeux que pour la victoire, ou au moins un nul pour assurer son maintien en DI.

Dans le même contexte, le CAK, relégable, se déplacera à Kénitra pour affronter le KAC. Un match que les Khénifris tenteront de remporter car ils n’ont pas d’autres choix.

Enfin à Berkane, la RSB reçoit le HUSA dans l’objectif de s’adjuger la quatrième place. Les hommes de Taoussi sont intraitables à domicile, même si la mission face au HUSA ne sera pas une simple sinécure.



Programme



Dimanche à 16h00

CRA-IRT au terrain Mimoun El Arsi à Al Hoceima

DHJ-JSKT au terrain El Abdi à El Jadida

ASFAR-JSKT au Complexe Moulay Abdellah à Rabat

MAT-OCS au terrain Saniet Rmel à Tétouan

OCK-KACM au Complexe OCP à Khouribga

RSB-HUSA au terrain municipal à Berkane

WAC-FUS : Reporté