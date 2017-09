Du sang neuf dans la bataille pour les Emmys Awards

L'élite d'Hollywood s'apprête à arpenter le tapis rouge des Emmy Awards dimanche, où l'absence de "Game of Thrones" devrait injecter du sang neuf dans la bataille pour ces prix convoités de la télévision.

L'épopée fantastique d'HBO sur des familles claniques rivales avait engrangé le record de 12 prix l'an dernier, entrant dans l'histoire des Emmys, mais elle ne peut concourir cette année car sa septième saison a démarré trop tard.

Cela laisse le champ libre pour d'autres séries nouvelles et acclamées comme les sagas de science-fiction "Westworld" (HBO), "Stranger Things" (Netflix) ou "La servante écarlate".

Cette dernière, sur une secte fondamentaliste chrétienne ayant pris le contrôle des Etats-Unis, marque la montée en puissance du site de streaming Hulu comme nouveau diffuseur de poids. Le drame historique sur la reine Elizabeth II "The Crown" et le thriller politique "House of Cards", deux autres productions Netflix, ainsi que "Better Call Saul" (AMC) sont également en lice pour la statuette convoitée de meilleure série dramatique.

Le site de pronostics Goldderby.com place "Stranger things", qui a déjà remporté 5 Creative Emmys dimanche dernier, et "La servante écarlate" en tête des paris, suivis par "This is Us", drame familial centré sur les relations entre des triplés et leurs parents, pendant leur enfance et à l'âge adulte. Pour Debra Birnbaum, rédactrice en chef de la rubrique télévision chez Variety, interrogée par l'AFP, "This is Us" --premier candidat sérieux d'une chaîne hertzienne traditionnelle (NBC) à un Emmy de la meilleure série dramatique depuis des années-- pourrait faire une moisson de prix, avec cinq nominations dans cinq catégories.