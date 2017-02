Du pain sur la planche pour la LNFP

Le championnat national de football Botola Maroc Telecom D1 reprend du service après une trêve dictée par la participation de la sélection nationale à la CAN gabonaise.

Une reprise qui se fait dans un climat d’inquiétude puisque plusieurs clubs vivent au rythme des protestations, à l’image du RCA ou du KACM dont les joueurs ont boudé des séances d’entraînement pour réclamer leurs dus.

Le bal de cette première journée retour a été ouvert par les rencontres ayant opposé hier vendredi la RSB au FUS et l’ASFAR au HUSA. Pour les matchs de ce samedi, l’affiche est sans conteste le match qui opposera au stade El Abdi à 14h00, le Difaâ d’El Jadida, 2e du classent, à son poursuivant immédiat l’Ittihad de Tanger. Un duel que les deux protagonistes chercheront à remporter pour entamer cette phase du bon pied et confirmer les résultats de la phase aller.

A 15h00, le stade municipal de Kénitra abritera la rencontre entre le KAC, lanterne rouge, et le Raja de Casablanca qui tentera, malgré la mauvaise passe qu’il traverse, de s’adjuger les points de la victoire pour rester dans le peloton de tête. Ce sera un match à suspense entre deux protagonistes ayant des objectifs différents.

Au stade Mimoune El Arsi, à 16h00, le Chabab d’Al Hoceima reçoit l’Olympique de Safi. Deux équipes qui occupent respectivement les 13e et 12e places et qui tentent d’améliorer leur classement.

Dimanche, à 14h00, la JSKT reçoit le Chabab de Khénifra au stade municipal de Kasbat Tadla. Les locaux, avant-derniers au classement, n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettrait de quitter la zone de turbulences.

A 15h00, le WAC, leader, croisera le fer avec l’OCK au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Le Wydad, avec Ammouta aux commandes pour son premier match, tentera de l’emporter pour rester en haut du classement. Une mission plutôt difficile face à un OCK qui, depuis l’arrivée d’Ait Joudi à la tête du staff technique, s’est revigoré.

En clôture de la journée, le MAT affronte le KACM à 16h00 à Saniat Rmel. Les Tétouanais, 6e au classement avec 22 points, chercheront un nouveau départ pour faire mieux que lors de la phase aller. De l’autre côté, les coéquipiers de Soufiane Alloudi, 14e avec 15 unités au compteur tenteront de réaliser un résultat positif qui confirmera leur dernier exploit face au WAC lors de la 15e journée et confortera El Bahja dans son poste d’entraîneur.