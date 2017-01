Du Soudan 1957 au Gabon 2017 : Histoire d'une compétition riche en événements

Les professionnels africains, fer

de lance de leurs sélections

Les professionnels africains, devenus le fer de lance de leurs équipes et la question des footballeurs africains expatriés ont constitué l'un des importants aspects de cette première évolution de la plus prestigieuse compétition continentale.

En effet, les discussions étaient intenses au siège de la CAF, au Caire, à propos de ce sujet, résolu définitivement sous le mandat du quatrième président, l'Ethiopien Ydnekatchew Tessema.

Au début de la compétition, seuls les joueurs évoluant dans leurs pays étaient autorisés à figurer sur la liste communiquée à la CAF en prévision de chaque tournoi, comme le stipulaient les règlements de la FIFA.

Les sélections qui disposaient de joueurs évoluant à l'étranger ont été ainsi privées des services de leurs professionnels.

Elles ont dû attendre la réunion du Caire (24-25 mai 1967) pour qu'une fédération nationale puisse finalement utiliser un maximum de deux joueurs jouissant de la nationalité de leur pays bien que licenciés et pratiquant dans un autre, et quel que soit leur statut en tant que joueurs.

Le grand bénéficiaire de ce nouvel amendement était le Congo Brazzaville qui a remporté le trophée continental de 1972 grâce à ses deux professionnels M`Pelé et Balekita.

Dix ans plus tard, à Tripoli (3-4 mars), l'Ethiopien Tessema va mettre fin aux discussions byzantines au siège de la CAF.

Conformément à l'article 3 du nouveau règlement de la FIFA, désormais tout joueur, citoyen d'un pays en vertu des lois de ce pays, est qualifié pour jouer en équipe nationale.

Cette décision de la CAF a été bénéfique pour le football africain, qui, grâce à l'apport des professionnels - dont le nombre peut couvrir toute l'équipe - fait l'objet d'une large diffusion dans les plus grandes chaînes de télévision.

Aujourd'hui, la plupart ou toutes les nations africaines tirent profit des services de leurs joueurs expatriés qui constituent la colonne vertébrale et le fer de lance de ces sélections. Des préparatifs de haut niveau et des préparations intenses devaient précéder la fête footballistique de Luanda, où le Maroc sera le grand absent, tout comme le Sénégal.

Chaque joueur caresse le rêve continental d'inscrire son nom en lettres d'or au palmarès de ce rendez-vous africain. Si cette ambition semble légitime, elle s'avérait pourtant impossible pour nombre de grands joueurs ayant brillé dans les grands championnats européens, d'embellir leur blason par ce sacre avant d'être mis à la retraite dont évidemment des Marocains qui se sont vu privés de l’euphorie de la victoire.

Le plus amer c’est de voir les coéquipiers de Marouan Chamakh privés cette fois de la simple participation au Mondial africain à la suite de l'élimination humiliante des Lions de l'Atlas de la CAN et du Mondial 2010.



Cinq traditionnels leaders du

continent absents de la CAN-2012

Cinq grandes sélections africaines ont été absentes de la phase finale de la 28è édition de la Coupe d’Afrique des nations. Il s'agit de l'Egypte, du Cameroun, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. En revanche, trois nouvelles équipes ont signé leur toute première sortie africaine, à savoir le Botswana, le Niger et la Guinée Equatoriale, co-organisatrice de cette édition avec le Gabon (21 janvier-12 février).

Les cinq sélections absentes de cette CAN ont remporté à elles seules 15 titres sur 27.

Les Pharaons, vainqueurs des trois dernières couronnes, détiennent le record de titres avec 7 sacres (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), suivis du Cameroun avec 4 titres (1984, 1988, 2000, 2002) et du Nigeria champion d’Afrique en 1980 et 1994. L'Algérie et l'Afrique du Sud s'étaient adjugé le titre, respectivement, en 1990 et 1996.

Cette édition a été marquée également par l'absence de 3 équipes ayant déjà remporté le titre continental, en l'occurrence l'Ethiopie (1962), la RD Congo (1968 et 1974) et le Congo (1972).

Par contre, cette phase finale a connu la participation de 5 sélections déjà vainqueurs de ce trophée, à savoir le Ghana (1963, 1965, 1978, 1982), le Maroc (1976), la Tunisie (2004), la Côte d’Ivoire, (1992) et le Soudan (1970), tandis que sept autres sont à la recherche d'un premier sacre continental à savoir la Libye, la Zambie, le Burkina Faso, l'Angola, le Gabon, le Mali et la Guinée.