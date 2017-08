Driss Roukhe appelle à la promotion de la culture dans le Royaume

L'acteur réalisateur marocain, Driss Roukhe, a souligné, vendredi à Harhoura, la nécessité de conjuguer les efforts des différents intervenants en vue de promouvoir le secteur de la culture dans le Royaume. Lors d'un "master class" organisé dans le cadre de la 2ème édition du Festival ciné-plage Harhoura, Roukhe a appelé à la diffusion de la culture dans les différentes villes du Royaume, étant donné qu'elle constitue un droit démocratique pour chaque citoyen marocain, rappelant que l'objectif de cette conférence est de faire valoir la responsabilité de l'intellectuel, de l'artiste et du citoyen dans la diffusion de la culture.

Les participants à cette rencontre ont ainsi examiné plusieurs thèmes tels que l'importance de l'enseignement et les questions relatives à l'éducation, a-t-il dit, précisant que l'artiste doit être polyvalent et avoir une culture générale à même de lui permettre de s'ouvrir sur les différents concepts afin qu'il puisse transmettre son message au citoyen et à la société marocaine. Pour sa part le président du festival, Abdelouahed Moujahid, a fait savoir que cet atelier a débattu notamment de la problématique du soutien des réalisations artistiques et des investisseurs pour appuyer le cinéma marocain afin d'atteindre un niveau d'industrie cinématographique développé. Il a aussi rappelé les problèmes auxquels fait face le 7ème art, tels que la fermeture des salles de cinéma, appelant à accorder davantage d’intérêt à ce secteur et à lutter contre le phénomène de piratage. Les participants à cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde du cinéma, de la production et de la critique, ont examiné les problématiques auxquelles est confronté l'art marocain en général et l'impact de la technologie sur l'absence du cinéma et du théâtre devant l’intérêt matériel.