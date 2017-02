Driss Lachguar s’entretient avec Andrade Lara Osvaldo Rau

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s’est entretenu au siège central du parti à Rabat, avec Andrade Lara Osvaldo Raul, pré- sident de la Chambre des députés chilienne, et son adjoint qui devra lui succéder au mois de mars prochain. Ces entretiens, auxquels ont pris part les membres du Bureau politique, Fatiha Sedass et Amina Talbi, ainsi que Mohamed Ben Abdelkader, membre de la Commission des affaires étrangères, ont été l’occasion pour les deux parties d’évoquer les moyens à même de consolider les relations bilatérales entre l’USFP et le Parti socialiste chilien. Driss Lachguar a tenu lors de cette entrevue à saluer la position de l’Etat chilien sur la question de l’intégrité territoriale, consistant à trouver une solution politique concertée dans le cadre de l’ONU. Il a aussi appelé à multiplier les visites que ce soit aux niveaux gouvernemental, parlementaire ou des partis politiques en vue de renforcer et de développer les relations entre les deux pays. Driss Lachguar a rappelé que l’USFP a toujours entretenu des relations fortes avec le Parti socialiste chilien à l’occasion de rencontres internationales ou encore lors des réunions de l’IS, ce qui a permis de renforcer les liens d’amitié et les relations politiques entre les deux partis. Driss Lachguar n’a pas manqué d’inviter son hôte à la séance d’ouverture du Xème Congrès national de l’USFP qui aura lieu en mai prochain. Pour sa part, Andrade Lara Osvaldo Raul a évoqué l’expérience de son pays en matière de transition dé- mocratique, mettant un terme aux années de plomb au Chili, soulignant par la même le rôle important joué par son parti au sein de l’exécutif chilien en vue d’instaurer la transition démocratique, la lutte contre la pauvreté et le traitement des grands dossiers politiques et économiques. Andrade Lara Osvaldo Raul a indiqué qu’il faut consolider les relations entre les deux partis et qu’il était important pour lui, lors de son séjour au Royaume, de rencontrer les dirigeants ittihadis.